$!EE. UU. mantiene su definición de “pauta completa” sin incluir dosis de refuerzo

Estados Unidos no planea cambiar por ahora su definición de personas vacunadas con la “pauta completa” contra la COVID-19 , a pesar de haber recomendado que todos los adultos del país reciban dosis de refuerzo de Pfizer y de Moderna.

Fauci intentó zanjar así la confusión que se había generado en el país tras la recomendación del viernes de los CDC de administrar dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna seis meses después del último pinchazo con esas vacunas, y de la de octubre que pedía a los inmunizados con Johnson&Johnson ponerse una segunda dosis.

Los gobernadores de Connecticut y Nuevo México han advertido que no considerarán a una persona oficialmente vacunada con la pauta completa si no se ha puesto la dosis de refuerzo, pero Fauci insistió en que la Casa Blanca no tiene por ahora planes de cambiar esa definición a nivel nacional.

Eso no significa que no sea importante ponerse la dosis de refuerzo para evitar que la protección contra la COVID-19 y sus variantes decaiga, matizó Fauci, quien confió en que ahora que esa medida se ha recomendado para todos los adultos y no solo para algunos, haya menos “confusión” al respecto.

“Ya no hay ambigüedad sobre (quién debe ponérsela), y realmente esperamos que la gente use esta herramienta tan importante para optimizar su protección”, subrayó.

El asesor científico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confió en que esa dosis de refuerzo “aumente la duración” de la protección contra la COVID-19 “para que no necesariamente haga falta ponerse otra cada seis meses o un año”.

“Mi esperanza como inmunólogo, como experto en enfermedades infecciosas, es que la maduración de la respuesta, aumentando su fuerza y poder, vaya seguida de una mayor durabilidad. En eso confío. Si no ocurre, actuaremos en consecuencia”, dijo Fauci.

El 59 % de los estadounidenses están vacunados con la pauta completa, sin incluir las dosis de refuerzo, que han recibido hasta ahora el 17.6 % de los que ya tenían las vacunas anteriores, según los CDC.