$!EEUU restringe visas para seis países más

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump anunció el viernes que limitará la inmigración legal de otros seis países que de acuerdo con las autoridades no cumplen con los estándares de seguridad, como parte de un intento en año electoral de restringir todavía más la inmigración.

Los funcionarios indicaron que habrá nuevas restricciones para inmigrantes de Kirguistán, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudán y Tanzania que solicitan ciertas visas para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, no es una veda completa como el intento previo de Trump que generó indignación internacional por centrarse injustamente en musulmanes.

Se prevé que Trump firme una proclamación sobre las restricciones el mismo viernes. Entrarían en vigor el 21 de febrero.

El anuncio se hizo en un momento en que Trump intenta promover las medidas severas de su gobierno contra la inmigración, un tema que motivó a sus partidarios en 2016 y que el mandatario espera que tenga el mismo efecto este noviembre. El gobierno recientemente anunció medidas contra embarazadas que van a Estados Unidos para que sus hijos nazcan ahí, y pregona el fuerte descenso en cruces en la frontera entre México y Estados Unidos y el avance en la construcción del muro fronterizo.

Las visas de inmigrantes se restringieron para Kirguistán, Myanmar, Eritrea y Nigeria. Este tipo de visas se emite para personas que buscan vivir en Estados Unidos permanentemente. Incluye las visas para personas patrocinadas por familiares o empleadores, así como el programa de visas de diversidad que ofreció hasta 55.000 visas en el sorteo más reciente. En diciembre, por ejemplo, 40.666 visas de inmigrantes se otorgaron a nivel mundial.

A Sudán y Tanzania les suspendieron las visas del programa de diversidad. El Departamento de Estado utiliza un sorteo computarizado para seleccionar a personas de todo el mundo y entregar hasta 55.000 visas de diversidad. Nigeria ya estaba excluido del sorteo junto con otros países de donde emigraron más de 50.000 personas a Estados Unidos en los últimos cinco años.

Las visas de no inmigrantes no se vieron afectadas. Estas se entregan a personas que viajan a Estados Unidos para una estadía temporal. Incluye visas de turistas, para quienes hacen negocios o buscan atención médica. En diciembre, por ejemplo, se entregaron unas 650.760 visas de no inmigrantes a nivel mundial.

Merchant reportó desde Houston.