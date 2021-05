$!El 31.9 % de los casos activos de COVID-19 se registra en el Gran Santo Domingo

Una tercera ola de contagios en el Gran Santo Domingo ha obligado a las autoridades sanitarias a replantear las restricciones para evitar que se siga propagando el COVID-19 en la demarcación que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Este martes, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que endurecerán las medidas que durante meses han condicionado la reapertura comercial y el libre tránsito en el Gran Santo Domingo, que acumula el 49.9 % (142,414 contagios) de los casos registrados en el territorio dominicano (285,211 contagios).

A pesar de que haces seis días el propio mandatario dijo que veía "muy difícil" endurecer las restricciones que se mantienen vigentes por la pandemia y que solo en "situaciones muy extremas" lo contemplarían, las autoridades han cambiado de parecer a fin de que la situación sanitaria no se le escape de las manos.

De acuerdo al boletín epidemiológico emitido este 25 de mayo, en el Distrito Nacional hay 7,087 casos activos de COVID y en la provincia Santo Domingo 6,988 de los 44,048 que se registran a nivel nacional, es decir el 31.9 % del total.

Además, las camas destinadas para la atención pacientes contagiados en el Gran Santo Domingo están ocupadas en más de un 80 %, lo que ha obligado a las autoridades a ampliar la disponibilidad en los hospitales, sin que todavía parezcan suficientes.

Desde mediados de marzo del 2020 hasta la fecha, República Dominicana se encuentra bajo estado de emergencia, lo que ha permitido a los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader establecer medidas que han ido desde el cierre de las fronteras, negocios y escuelas, hasta la prohibición de la circulación de las personas y cuarentenas obligatorias.

Las medidas han ido variando conforme al comportamiento del virus, que desde que se detectó el primer caso, el 1 de marzo del 2020, ha registrado tres fuertes rebrotes, siendo el primero entre julio y agosto del año pasado, luego de la celebración de las elecciones nacionales y de que empezaran a reactivar las actividades laborales y comerciales en el país tras un cierre total.

Para entonces, los casos activos de COVID-19 aumentaron y se registró un pico el 6 de agosto, fecha en la que 35,057 de los 77,709 casos acumulados permanecían activos. Además, se produjo un desborde del sistema hospitalario ante la gran cantidad de internamientos de pacientes infectados.

Durante la primera oleada, los contagios aumentaron en unas provincias más que en otras, por lo que el toque de queda fue más severo para las demarcaciones con mayor número de casos, que incluía Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Azua, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

En las localidades antes mencionadas el toque de queda era de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., y fines de semana de 5:00 p.m. a 5:00 a.m., mientras que en las provincias restantes se flexibilizó la prohibición del tránsito y se estableció todos los días de la semana de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., hasta finales de septiembre, cuando hubo una variación de horario.

Un segundo repunte de casos se vivió entre enero y febrero, a consecuencia de las festividades navideñas. Durante los días festivos la población se olvidó de que el coronavirus era una enfermedad contagiosa y las reuniones multitudinarias estuvieron a la orden del día, hasta el punto que las autoridades se vieron en la obligación de endurecer las medidas.

A finales de diciembre de 2020, el Gabinete de Salud prohibió a partir de las 7:00 de la noche la circulación y reuniones de personas en espacios físicos y las medidas apretaron aún más desde el 1ro de enero del 2021, cuando se dispuso que el toque de queda iniciara a las 5:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito, mientras que los sábados 2 y 9, así como los domingos 3 y 10, de enero, se estableció el horario de 12:00 del mediodía hasta las 5:00 a.m.

El 2 de febrero el país acumulaba 54,194 casos activos de COVID-19, lo que representó la segunda cifra más alta de casos activos, que hasta este martes 25 de mayo no ha sido superada.

Sin embargo, tras el inicio el Plan Nacional de Vacunación contra el virus a mediados de febrero, empezaron a bajar paulatinamente los casos activos y el número de contagios reportados por día, lo que llevó a que las autoridades optaran por volver a dinamizar la economía, adoptando un horario más flexible.

También en febrero se ordenó la reapertura de los gimnasios, que pueden funcionar a un 60 % de su capacidad, lo mismo que los bares y restaurantes.

Conforme fue avanzando la vacunación a nivel nacional, que ya no solo incluía a envejecientes y personal del sector salud, sino que también permitía inocular a maestros, comunicadores y trabajadores del área turística, la población se sintió confiada y fue relajando las medidas.

A eso se sumó el ausueto por la Semana Santa durante el cual se registraron reuniones multitudinarias entre personas que no usaron mascarillas ni mantuvieron el distanciamiento, en las distintas zonas turísticas del país, lo que ha dado paso a una tercera oleada de casos, que mantiene preocupada a las autoridades.

Durante las últimas tres semanas, se ha registrado un aumento en los casos de contagios por día, así como en los casos activos y en la positividad acumulada. Asimismo, se ha producido un desborde en las hospitalizaciones en el Gran Santo Domingo, por lo que el Gobierno anunciarará este martes nuevas medidas.

En medio de la situación sanitaria actual, las autoridades aprobaron el retorno a las aulas, lo que se retrasó durante meses, debido a que los menores de edad portan el virus de manera asintomática.

Según la más reciente actualización de los casos de COVID-19, el país registra 285,211 casos de coronavirus y 3,610 fallecimientos.

Este martes la tasa de positividad acumulada en base a las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas aumentó a 13.09 %, es decir, 1.55 % más que la notificada el día anterior, mientras que el indicador de letalidad bajó a 1.27 %.