Embajada celebra el 243 aniversario de independencia USA

La Embajada de los Estados Unidos de América celebró ayer el 243 aniversario de la independencia de ese país con un acto efectuado en el Estadio Quisqueya, en honor a los pelotores dominicanos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero.

Robin Bernstein, quien estuvo acompañada de su esposo Richard, anunció la iniciativa denominada SAFE a favor de los jóvenes.

“No sería justa con mi esposo esta noche si no le incluyera una cita de los Yankees y aunque nos encantan las citas de Yogi Berra, creo que Babe resumió mejor mis sentimientos sobre este tema cuando dijo: ‘Cada strike me acerca al próximo jonrón’. A estas alturas, todos ustedes me conocen. Voy a seguir haciendo swing a la bola, y tal vez abanique algunas veces, pero les aseguro que vamos a pegar un jonrón por los jóvenes de este país y por el juego de béisbol. Cuento con la ayuda de todos ustedes”, dijo.