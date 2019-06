$!Embajada EEUU desmiente declaraciones de Jaime Bayly de que Copley se reunió con Danilo

La Embajada de los Estados Unidos en el país desmintió que el ministro consejero de esa legación diplomática, Robert Copley, se haya reunido con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, como dijo el escritor y periodista Jaime Bayly.

En un comunicado, la embajada desmintió categóricamente las declaraciones del escritor peruano. “Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder a rumores, no obstante, considerando la atención que ha generado en este caso, confirmamos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Bayly, no sucedió”, acotó.

Dijo que optaron por hacer la aclaración ante la “atención que ha generado” el caso de las declaraciones de Bayly, quien aseguró en declaraciones emitidas en su programa que hace en Miami, que Copley se reunió con Medina para expresarle su rechazo a que la Constitución de la República fuera modificada.

En el documento, dijo que aunque acostumbran reunirse con representantes del país anfitrión, en esta ocasión, la mencionada reunión entre Copley y Medina no se efectuó.

Agregó que “la transparencia, buena gobernanza y el compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, es especial para las inversiones respaldadas por el Gobierno de los Estados Unidos”.

“La lucha contra la corrupción, el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales, son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia”, refirió en el comunicado de tres párrafos.