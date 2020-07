$!Embarazadas latinoamericanas en pandemia: soledad, desatención y miedo

EMBARAZOS NO PLANEADOS

Ello trajo como consecuencia 'embarazos que no fueron ni planificados ni promovidos' y, asegura Bianco, 'muchas mujeres tuvieron problemas también porque algunas que quisieron interrumpir el embarazo no pudieron porque estos servicios les fueron negados'.

SOBRELLEVAR EL MIEDO

'Si no me controlara yo creo que todo el tiempo estaría pensando que si alguien se me acerca me estaría contagiando de COVID', explica a Efe la futura madre de gemelos, que sabe que aún con todos los cuidados que pueda tomar con sus bebés en el vientre, una vez estos nazcan, pueden ser separados y contagiarse en ese interín.

MORTALIDAD MATERNA

GESTANTES ENFERMAS DE COVID-19

De acuerdo con Coutinho, también incidió en esa estadística que, con la pandemia, muchas embarazadas no pudieron ser aisladas en algunos hospitales de los pacientes infectados. Muchas de esas gestantes (22,6 %, según el estudio) no tuvieron disponibilidad de unidades de cuidados intensivos (UCI) y 'todo eso contribuyó para este resultado fatal', apuntó la directora del principal hospital femenino del estado de Pernambuco.

Este país ha registrado el 77 % de las muertes de mujeres embarazadas y puérperas por COVID-19 en todo el mundo, según un estudio publicado el último 10 de julio por el 'International Journal of Gynecology and Obstetrics' en base a las estadísticas tomadas por varias universidades federales brasileñas.

EMBARAZADAS MIGRANTES

Si la situación de las gestantes en sus países de origen es crítica, lo es aún peor para las migrantes embarazadas.

Francelys Morzón es una joven venezolana de 21 años embarazada de ocho meses que vive en Cúcuta, la principal ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.

No sabe nada de su bebé; en todo este tiempo no ha tenido una visita de control ni una ecografía porque cuando va al centro de salud le niegan la atención aduciendo que no tiene papeles.

'En los centros a los que yo iba me decían que no me atendían por no tener documentación y tampoco puedo pagarme una visita privada porque no cuento con los recursos' explica Morzón a Efe por teléfono.

Por eso, cuando se encontró mal durante el embarazo se automedicó sin saber si los medicamentos le iban 'a hacer bien o mal', añade.

Morzón migró de Venezuela hace año y medio y sobrevivía en Cúcuta vendiendo caramelos y café hasta que la cuarentena y el miedo a contraer el coronavirus acabó con su única fuente de ingresos.

El arrendatario la echó a ella, a su marido y a su otra hija por no poder pagar y ahora viven en una sola habitación donde espera poder dar a luz en unas semanas en un hospital colombiano.

El gestor de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el departamento fronterizo de Arauca, Sergio Palacio, explica a Efe que para una mujer migrante sin permiso de residencia ya era muy difícil acceder a la atención prenatal antes de la pandemia pero con la COVID-19 se ha vuelto 'virtualmente imposible'.

'Los hospitales cerraron y gran parte de sus servicios asistenciales ya no estaban realizando atenciones ambulatorias', además 'la situación legal' sigue siendo 'la principal barrera para acceder a los servicios de salud al no estar aseguradas'.

Palacio explica que el año pasado Médicos sin Fronteras hizo 1.737 controles prenatales en esa región pero que en el primer semestre de 2020 no han llegado 'ni al tercio de esa cifra, con solo 511 atenciones' disminución que achaca 'al coronavirus' y a las restricciones de movilidad.