En la escuela Isabelita reciben clases debajo de un rancho

En una enramada, levantada con palos finos y techo de zinc, así reciben clases los estudiantes del centro educativo Isabelita del kilómetro 7, en el paraje Los Cafés de Caciquillo, carretera Seibo-Miches.

La situación es similar a la del liceo profesor Silverio Porquín Acosta, del distrito municipal de San Francisco Vicentillo, donde los estudiantes reciben clases arriba en una enramada, expuestos a que les caiga arriba. La enramada la realizó el cuerpo de conserje con algunos materiales viejos que se encontraban en el patio de la escuela.

El piso es de tierra, las butacas y el local donde reciben clases es tan inservible como las malas condiciones del lugar de estudio.

Actualmente, esta situación del centro educativo Isabelita pone en peligro la vida de los alumnos, maestros y de toda aquella persona que entre en él.

Además, presenta hundimiento de piso, no tiene baños, su estructura está agrietada y no cuenta con columnas, por lo que este caso preocupa no solo a los maestros, sino también a las personas de la comunidad. La escuela tiene más de 60 años de construida y nunca se le ha dado ningún tipo de mantenimiento.