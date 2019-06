$!Exfuncionario del Departamento de Estado acusa a medios norteamericanos de histéricos por muertes de turistas

Christopher Richardson es abogado migratorio y un exfuncionario del Servicio Exterior que prestó servicios desde 2011 hasta 2018 para el Departamento de Estado en distintos países. Estuvo en Lagos, Nigeria desde 2011 hasta 2013; Managua, Nicaragua de 2013 a 2015; Karachi, Pakistán, de 2015 a 2016; y Madrid, España de 2016 a 2018.

Richardson escribió un artículo de opinión para el portal The Hill en el que regaña a los medios de comunicación estadounidenses de hacer más daño que bien con su “histeria mediática”.

El exfuncionario cuestiona que se hayan enviado reporteros de distintas cadenas de noticias importantes de los Estados Unidos para realizar exámenes toxicólogos a las bebidas alcohólicas de los hoteles en República Dominicana. Sin embargo, cuestiona que estos medios no hayan hecho lo mismo cuando en Inglaterra murieron seis turistas norteamericanos, ocho en Francia y catorce en Canadá. “No hay cobertura de noticias o reporteros olfateando el vodka en los pubs de Inglaterra, ni se pide boicotear o cambiar los planes de viaje para esos países”, dice el autor.

Christopher explica que conoce demasiado bien este tipo de muertes ya que se desempeñó como Oficial de Servicios para Ciudadanos Americanos en España, Pakistán, Nicaragua y Nigeria. Su trabajo consistía en ponerse en contacto con los familiares de aquellos estadounidense que morían en ataques terroristas, suicidios, asesinatos, accidentes automovilísticos y otra gran cantidad de horrores que ocurren para darles la mala noticia.

Según el autor, el sensacionalismo que rodea la cobertura de estas muertes no deja de tener consecuencias. Explica que esto ha creado una desconfianza que dificulta las investigaciones y pone a las familias de quienes mueren en una posición donde no pueden tener un luto adecuado. Además considera que crea falsas expectativas sobre lo que puede lograr el gobierno estadounidense.

“La verdad es que no hay helicópteros negros o millones de ‘agentes de la CIA’ a disposición de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, o cualquier embajada en el extranjero. El gobierno estadounidense no puede a República Dominicana ni a ningún país a hacer lo que decimos ni a investigar lo que queremos (no más que el gobierno de República Dominicana puede hacer eso a nuestro gobierno)”, expresa Richardson. Por esta razón cree que el frenesí de los medios atacando a las autoridades dominicanas dificulta el trabajo de los organismos estadounidenses en países como el nuestro. “¿En quién creen que dependerán estos empleados del Departamento de Estado y del FBI una vez que lleguen a estos países? Las mismas personas que los medios de comunicación están vilipendiando”, dice en el escrito.

Por otra parte, dice que la prensa norteamericana hace pensar a sus ciudadanos que existe una conspiración en la isla en contra de ellos. Pero, “¿con qué propósito? Resulta que los dominicanos son lo suficientemente inteligentes para llevar a cabo una conspiración en toda la isla en el transcurso de un año para matar a casi una docena de turistas estadounidenses, de los 2,7 millones que visitaron (u ocultar el asesinato de estos), sin embargo, ¿son demasiado incompetentes para confiarles una investigación de esta conspiración y, por lo tanto, necesitan que el FBI o el Departamento de Estado vigilen las indagaciones?”, analiza el articulista.

Richardson cuenta que mientras estuvo en el Departamento de Estado, se esperaba que aquellos que manejaban las muertes de estadounidenses en el extranjero fueran trabajadores sociales, psicólogos, expertos forenses, líderes religiosos y consoladores, todo al mismo tiempo. Y que su trabajo no se hacía más fácil “cuando la prensa revelaba estereotipos acerca de los isleños ‘marrones’ que se sientan a mirar mientras los turistas estadounidenses mueren, todo para que hagan clic en sus sitios web y pongan los ojos en sus programas de televisión.”

“De hecho, sus trabajos son mucho más difíciles porque los miembros de la familia de los fallecidos comienzan a creer que su propio gobierno forma parte de la conspiración, ya que las respuestas inevitablemente resultan ser las mismas que las del gobierno extranjero en estas circunstancias. Si queremos honrar y ayudar a los fallecidos, a los miembros de su familia y al personal de nuestra Embajada en el extranjero, debemos exigir que nuestra prensa se rinda únicamente a los hechos y rechace las insinuaciones”, concluye Christopher.