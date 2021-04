$!Experto en seguridad detalla “precaria situación” de los destacamentos policiales del país

El politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, Daniel Pou, sostuvo este lunes que la situación de los destacamento de la Policía Nacional es graves en República Dominicana, porque en su mayoría no cumplen con los requerimientos para un funcionamiento adecuado.

Pou proclamó que de los 717 destacamentos de la institución, posiblemente no lleguen ni a 50 los que cumplen con “la de seguridad, espacios y servicios”.

El especialista deploró que muchos destacamentos “no tienen baños adecuados, ni términos arquitectónicos los diseños requeridos, ni seguridad, ni servicios, ni tecnologías e higiene, para realmente poderlo considerar como unidades funcionales para tales fines”.

Dijo que algunos funcionan en casas deterioradas de “tablitas y techos de zinc, donde los policías tienen hasta que trancarse para evitar ser asaltados o linchados por delincuentes”.

Enfatizó que “el problema de los destacamentos de Policía es grave, porque deben de tener un determinado diseño en su construcción, y la mayoría son casas que fueron habilitadas como destacamentos y se le hicieron algunas remodelaciones”.

Comentó que “hay destacamentos que si tienen algún tipo de servicios electrónicos, como internet o una computadora, muchas veces es porque comerciantes o personas que apoyan a la Policía lo han donado, y se lo digo porque tengo bastante experiencia en esta situación”.

Pou dijo que “muchas veces cuando llevan personas detenidas lo trancan en una habitación violando todos los protocolos de seguridad, porque en esa habitación no hay las condiciones de seguridad para esa personas pueda estar ahí, y sobre todo tratándose de delincuentes peligrosos”.

Agregó que hay algunos destacamentos donde los policías viven en una habitación que quizás sea la única que sirva para albergar personas, y es una situación que la Policía tiene que replantearse.

Dijo que “es una de los temas que está pendiente dentro de la deuda social y profesional que se tiene con la Policía Nacional”.

Indicó que “hay destacamento que no están autorizado para retener a los detenidos, porque no tienen puerta en lo que se destina como cárcel, no hay seguridad suficiente, ni la cantidad de policías suficientes para mantener la seguridad, ni cámara, ni ningún tipo de equipo que garantice, ni la integridad de los policías, ni las personas que van a solicitar servicios y tampoco de las propias personas retenidas”.

Consideró este es un tema que hay que replantearlo de arriba abajo, y que quizás la inversión no sea tan grande.

Puntualizó que “es muy importantes, y más en estos momentos que el país está en crisis, reformular un programa región por región y provincias por provincias, para evaluar las condiciones en que se encuentran los destacamentos, que no sean esas casas improvisadas que sean tomadas para usarlas para tales fines”.

Estimó que “un destacamento debe tener un carácter, un diseño e imagen institucional para realmente empezar a dignificar la Policía y para garantizar los derechos de los detenidos, de la integridad de los policías y de los ciudadanos que van a requerir servicios”.