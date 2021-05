$!Falta de documentos de identidad: un problema en Los Auquelles

A unos 30 kilómetros de su casa ubicada en Los Auquelles, comunidad enclavada en las montañas del Distrito Municipal Las Lagunas de Padre Las Casas, nació Angélica. Una bebé de 23 días que al igual que su madre Dinora carece de documentos de identidad.

La infante que es fruto de un abuso sexual, aunque sus abuelos no lo hayan tratado así puesto que, según ellos, su padre tiene unos 20 años y su madre 14, es heredera de la indocumentación que por al menos tres generaciones ha afectado a su familia: el padre de Dinora, apenas el año pasado pudo obtener su cédula de identidad.

Si hasta el momento no ha comprendido la historia que le estoy contando con nombres ficticios, aquí se lo pongo un poquito más claro: a sus 34 años es cuando Andrés ha comenzado el proceso para la declaración tardía de nacimiento de sus cinco hijas con 14, 10, 6, 5 y 4 años de edad, debido a que él no tenía cédula porque su madre tampoco tenía documento de identidad y eso fue un impedimento para garantizar el derecho fundamental del nombre y apellidos a sus hijas. Una de ellas tiene 14 años y ya es madre pero tampoco pude declarar a su bebé porque ella no tiene documento.

Para dar respuesta a casos como esos el pasado fin de semana la Junta Central electoral (JCE) retomó la realización de jornadas de declaración tardía de nacimientos. La acción que había sido suspendida debido a la crisis sanitaria del coronavirus, se comenzó en los Auquelles en coordinación con la Diócesis de San Juan de la Maguana.

La encuesta Enhogar 2016 que realizó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), reveló que un 5.1% de la población dominicana carece de su acta de nacimiento. Sin embargo, la falta de documentación no solo afecta a los descendientes de los nativos de esta parte de la isla de Santo Domingo sino también aquellos de ascendencia haitiana, los cuales están en una condición mayor de vulnerabilidad luego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que redefinió las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana. De acuerdo con las organizaciones que trabajaron con los afectados por el fallo y tomando como referencia la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2012), se preveía que unas 200 mil personas habrían sido “desnacionalizadas”.

“La mayoría de niños que estamos declarando hoy aquí han nacidos de la comunidad con asistencia de comadronas o las famosas parteras porque si bien es cierto que ya en algunas comunidades la función de la partera ha quedado sin ningún uso, en comunidades como esta es muy frecuente todavía la asistencia de partos con parteras”, explicó Brígida Sabino Pozo, encargada de la Unidad de Declaración Tardía de la JCE, quien junto a su equipo de trabajo y los colaboradores de la Diócesis estaban asistiendo a una decena de personas provenientes no solo de esa comu- nidad sino también de otras cercanas y con iguales características.

El trayecto hasta Los Auquelles es una odisea. Son dos horas de camino sin pavimento, solamente es posible hacerlos en vehículos habilitados para subir lomas muy altas o en motocicletas.