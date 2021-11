$!Falta de mano de obra en Puerto Rico motiva visa trabajo H-2B

La problemática para conseguir mano de obra en la reconstrucción de Puerto Rico, tras los terremotos y los huracanes Irma y María, motivó la solicitud al gobierno de EE.UU. de reintegrar a la República Dominicana en la lista de países elegibles para la visa de trabajo H 2-B, pedimento aprobado este martes.

Así lo expresó a Diario Libre Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien indicó que la falta de mano de obra atrasó el uso de los millones de fondos federales dispuestos para la construcción de puentes, carreteras e infraestructuras a cuatro años del paso de los fenómenos.

“Las organizaciones civiles de Puerto Rico (como el Colegio de Ingenieros y los industriales) me pidieron que buscara la alternativa de incluir mano de obra dominicana, como parte de los trabajadores que son diestros, que conocen y que pudieran estar disponibles para hacer trabajos de reconstrucción en la isla y, de esta manera, utilizar los fondos asignados”, añadió.

Indicó que se reunió con el presidente Luis Abinader, miembros de su gabinete, del Congreso Nacional y el sector empresarial, a fines de determinar si las autoridades dominicanas estarían a favor de la iniciativa. Sostuvo que el Gobierno expresó su gratitud por el proyecto. Posteriormente, González sometió ante los departamentos de Estado y Seguridad Nacional la solicitud formal de integración en la lista de países elegibles para la visa, en nombre del Gobierno de la República Dominicana y el sector empresarial de Puerto Rico.

¿Cómo se desarrollará el proceso?

La visa de trabajo H 2-B estará vigente a partir de enero de 2022 y no solo será aplicable en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. De acuerdo a González, los trabajos no solo abarcarán al sector construcción, sino al área de servicios, turismo, entre otras donde se requiera. Informó que el proceso será abierto, por lo que no habrá limitaciones en cuanto a la edad o el género.

Para que los trabajadores tengan acceso a la visa, “el patrono estadounidense tiene que llenar una serie de documentos que demuestre que está en ley y que paga sus contribuciones; que tiene una necesidad de un servicio por un tiempo determinado, ocasionado por un pico de demanda o necesidad específica”. Una vez deposite la documentación, el empleador deberá orientar a los candidatos sobre el trabajo a realizar.

La comisionada calificó como serio el proceso, al tiempo que indicó que los trabajadores de los países elegibles tendrán, por ley federal, una remuneración igual a las de un ciudadano estadounidense.