$!Francia juzga el caso que destapó la pederastia en su Iglesia católica

El exsacerdote Bernard Preynat, desposeído de su condición de clérigo desde julio pasado, se sienta a partir de este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal de Lyon (este de Francia) en el proceso del caso que sacó a la luz pública la pederastia en la Iglesia francesa y su ocultación orquestada por la jerarquía.

En el banco de los acusadores solo estarán una decena de las víctimas de los tocamientos y violaciones de este sacerdote, sufridos entre 1985 y 1991, los que han podido escapar a la prescripción de la mayor parte de los casos, un centenar detectados por la investigación y las asociaciones creadas para buscarlos.

Como ya hizo ante los investigadores, Preynat dejó claro desde el primer momento que no tiene previsto negar la acusación: 'Reconozco los hechos. En aquel momento no me daba cuenta de su gravedad'.

Con voz entrecortada, Preynat, que ahora tiene 75 años y afronta una pena que puede llegar hasta los diez años de cárcel y 150.000 euros de multa, aseguró que pudo abusar 'de cuatro o cinco niños a la semana', que lo hacía sobre todo los fines de semana y cuando los llevaba de campamento.

'No pensaba que estaba cometiendo agresiones sexuales', aseguró el antiguo clérigo, que sin embargo confesó que sabía que lo que hacía no estaba permitido, y por eso lo hacía a escondidas, y reconoció que le procuraba placer.

Fueron las denuncias de las víctimas lo que le hicieron tomar consciencia de que sus caricias y tocamientos generaban un daño en los niños que, ahora adultos, reconocieron que siguen arrastrando secuelas y en algunos casos les hicieron pensar en el suicidio.

Francia vive el proceso como un juicio a una época en la que la Iglesia miró para otro lado y consintió la actuación de un clérigo carismático y poderoso, que creó un grupo de 'scouts' al margen de todo control, en el que multiplicó los abusos que también cometió en su diócesis.