Género: “Hay que redoblar el paso hacia la paridad”

Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), de la Organización de Estados Americanos (OEA) es enfática al señalar que en la sociedad actual ya no es posible tener a las mujeres marginadas.

“Ya no es aceptable, no es correcto políticamente” sentencia. Luego mira hacia el camino que tienen que recorrer las mujeres para poder alcanzar la anhelada paridad y acabar con la discriminación y el acoso en todas sus vertientes, y exhorta a redoblar el paso.

“Hay que redoblar el paso, la presión. Las mujeres tienen que unirse, la sociedad civil tiene que apoyarlas, los hombres tienen que unirse con las mujeres para lograr la paridad. O sea, este es un tema de toda la sociedad”, plantea.

Moreno participa de la 38° Asamblea de Delegadas que realizó la OEA en República Dominicana los días 7 y 8 de mayo y que reúne a ministras de la Mujer de distintos países y expertas internacionales en género y derechos de las mujeres.

“Seis países tienen ya la paridad en sus constituciones y han avanzado. Por ejemplo, la última modificación constitucional en México, que hace que la elección de julio pasado lleve al 47 y 48 por ciento de mujeres al Senado y la Cámara de Diputados. Costa Rica, Argentina, Bolivia tienen la paridad, pero ¿qué necesitamos?, que el resto de los países de América Latina y el Caribe se convenzan de que necesitan usar todo su potencial y que necesitan darle toda la oportunidad a las mujeres para que puedan avanzar en la política, en la economía y en todos los lugares de toma de decisión en sus países”.

El machismo es un gran muro que detiene la marcha hacia la igualdad, un obstáculo que solo se puede derribar mediante una educación que cambie la mentalidad de quienes creen que las mujeres no son buenas en determinadas áreas, como la política y la economía, o que se sienten con derecho a maltratarlas.

Moreno insiste en que se tiene que eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones: la sexual, sicológica, económica. Para lograrlo, –dice- se necesita educación y con leyes, volver delito el daño a las mujeres y criminalizar a quienes las violentan. “Hay que cambiar la forma en que todo el mundo ve a las mujeres. No pueden verlas como algo que está ahí de adorno, que no contribuye, sino como una fuerza que es integrante de la sociedad y la fuerza que le va a dar el desarrollo al país”, expresa.

Reconoce que ya los gobiernos de la región están participando y tienen interés en la igualdad de las mujeres. También recuerda los logros alcanzados desde que se estableció la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pasando de la época en que las mujeres no votaban, no tenían derecho a tener nacionalidad ni pasarles su nacionalidad a sus hijos y que, gracias a las convenciones se les han otorgado derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

“ONU Mujeres ya hizo unos cálculos y dijo que nos vamos a tardar 70 años en lograr la paridad. Yo creo que no nos vamos a tardar tanto, yo espero que nos tardemos menos. Me gustaría que fuera para mañana, pero no es posible, pero (que sea) lo más pronto posible”, dice.