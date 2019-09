20-7. Minshew destaca en triunfo claro de Jaguars que rompe racha perdedora

Jacksonville (Florida, EE.UU.), 19 sep (EFE).- El mariscal de campo novato Gardner Minshew II lanzó dos pases de "touchdown" y se encargó de liderar la ofensiva ganadora de los Jaguars de Jacksonville que se impusieron por 20-7 a los Titans de Tennessee en el partido adelantado de la Semana 3 de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL.

El ala defensivo Calais Campbell encabezó otra gema defensiva y los Jaguars (1-2) conocieron la primera victoria en lo que va de la nueva temporada.

Jacksonville (1-2) puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la serie de la Conferencia Americana (AFC) dentro de la División Sur.

Los Jaguars también evitaron el segundo inicio 0-3 de la franquicia en cuatro años.

Con todos los ojos puestos en el esquinero estrella Jalen Ramsey, quien pudo haber jugado su último partido para Jacksonville, Minshew y una segunda salida defensiva estelar consecutiva capturaron el centro de atención.

Seleccionado en la sexta ronda del sorteo universitario comenzando su segundo juego consecutivo en lugar del lesionado Nick Foles (fractura de clavícula), Minshew completó 20 de 30 pases para 204 yardas.

Encontró al ala cerrada James O'Shaughnessy libre de marcaje para un puntaje de 7 yardas, que llegó en una jugada después del despeje amortiguado de Adoree 'Jackson.

Minshew fue más preciso con un pase de touchdown de 22 yardas a DJ Chark, quien fue cubierto por Malcolm Butler.

Jacksonville rechazó al mariscal de campo Marcus Mariota nueve veces, incluidas tres por Campbell.

Uno de los suyos llegó en un intento de cuarto intento muy cuestionable. El entrenador de los Titanes, Mike Vrabel, con su equipo con 14-0 al comienzo de la tercera, pasó un gol de campo corto y fue a por el cuarto y 6 a los 11.

Campbell abusó del guardia de respaldo Jamil Douglas, y Mariota no tuvo tiempo de deshacerse de la pelota.

Los Titanes (1-2) finalmente llegaron al marcador con la caída de 1 yarda del corredor Derrick Henry a principios del cuarto periodo. Henry terminó con 44 yardas en 17 acarreos, muy lejos de su último partido contra Jacksonville.

Henry corrió para un récord de franquicia de 238 yardas y cuatro touchdowns, incluida la segunda carrera de 99 yardas en la historia de la NFL (Tony Dorsett, 1983), el pasado diciembre.

Jacksonville no iba a permitir que sucediera de nuevo, con más cohesión en el paquete defensivo y haciendo un trabajo mucho mejor sobre el corredor estelar.

Incluso Ramsey impidió que el ganador del Trofeo Heisman 2015 recibiese dos balones con opciones de anotar.

Ramsey sorprendió a la franquicia al solicitar un traspaso cuatro días antes, queriendo salir después de su enfrentamiento que tuvo con el entrenador jefe de los Jaguars, Doug Marrone.

El esquinero estelar le dijo al podcast Ininterrupted "17 Weeks" que "algunas cosas irrespetuosas se dijeron de su parte" en una reunión después del partido del pasado domingo ante los Texans de Houston que perdieron por 13-12.

Ramsey insistió en que no quería ser una distracción. Y claramente no lo fue, al menos no en el campo, y ante los Titans.

El mariscal de campo estelar de los Titans, Marcus Mariota, fue el que se mostró frustrado al concluir el partido y no poder ser factor ganador.

Mariota completó 23 de 40 pases para 304 yardas de ganancia, pero sin ningún envío de anotación, lo le hicieron ninguna interceptación, lo derribaron nueve veces de 55 oportunidades que generó la defensa de los Jaguars y acabó con apenas 28,1 de índice de pasador.EFE