5 heridos en tiroteo en club de swingers de Kansas City

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en un club de swingers cerca de Kansas City, informaron las autoridades el lunes.

Tras recibir denuncias de disparos, los oficiales llegaron alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo a The SPOTT Lifestyle and Swingers Club, tuiteó Darryl Forte, jefe de policía del condado Jackson. El lugar está en una zona no incorporada a menos de 16 kilómetros (10 millas) al oriente del centro de Kansas City.

Las víctimas fueron llevadas a hospitales en vehículos privados y ninguno tenía lesiones de muerte. Tres de las víctimas se fueron del hospital sin dar declaraciones a los detectives, indicó Forte.

No se dio a conocer información sobre algún sospechoso. Las autoridades siguen investigado.