76-82. Bost destroza al MoraBanc con 8 puntos en el último minuto

Andorra la Vella, 30 sep (EFE).- El base norteamericano, con pasaporte búlgaro, Dee Bost, se convirtió en el verdugo del BC MoraBanc en el estreno está temporada en la EuroCup. El director de orquesta del AS Mónaco anotó ocho puntos consecutivos en el último minuto y hizo claudicar a los de Ibon Navarro que sufren la tercera derrota consecutiva. Dee Bost acabó con 21 puntos, 3 asistencias y 23 de valoración. Por parte andorrana volvió a destacar Clevin Hannah con 14 puntos.

Más errores que aciertos en los primeros diez minutos de partido entre el BC MoraBanc y el AS Mónaco. De hecho la primera anotación del partido llegó después de transcurridos dos minutos con un triple de ‘Tyson’ Pérez. Por parte monegasca anotaron pasados los tres minutos con un triple de Dee Bost. La igualdad fue la nota predominante en este primer acto. El AS Mónaco, en un momento de inspiración del ex Unicaja Málaga, Mathias Lessort, se pusieron por delante en el electrónico con el 7 a 10. La respuesta andorrana también llego desde el juego interior con cinco puntos consecutivos de Malik Dime para el 12 a 10. El primer cuarto finalizo con empate a 14 y con la sensación de ser un partido frio y un poco de toma de contacto.

La coctelera del partido se agitó en el segundo cuarto a golpe de triple y también tuvo momentos de inspiración repartidos. Un primer parcial de los de Ibon Navarro de 9 a 0 con un triple de Oriol Paulí y otro de Clevin Hannah y un mate estratosférico de ‘Tunde’ situaron la máxima diferencia hasta entonces con un 27 a 18 (+9). El AS Mónaco respondió con un parcia de 0 a 8 para el 27 a 26. Nuevamente apareció una laguna en los monegascos y un nuevo parcial andorrano de 9 a 0 con tres triples consecutivos: Sergi García, Nacho Llovet y Kloof dejo en el electrónico un 38 a 28 (+10). El parcial lo rompió, el ex Baskonia Carrington con un triple. Eso sí, con rápida respuesta de Kloof en un segundo cuarto frenético que acabó con un 41 a 34.

En cuatro minutos de la reanudación, el AS Mónaco le dio la vuelta al marcador. Los de Mitrovic se aprovecharon de la indolencia andorrana para realizar un parcial de 2 a 12 y situar el 43 a 46. Los monegascos jugaron a placer y los andorranos tardaron mucho en anotar sus dos primeros puntos en este cuarto con un ‘alley-hoop’ convertido por Malik Dime. La peor noticia para los de Ibon Navarro fueron las tres faltas personales de Jeremy Senglin y Malik Dime. Un tiempo muerto del técnico vasco logró centrar un poco a los jugadores del BC MoraBanc que volvieron con un triple de Jelínek y dos puntos de Sergi García. Los de Mitrovic se mantuvieron más sólidos ya acertados en ataque para llevarse el tercer cuarto de tan sólo un punto (58 a 59).

Los de Ibon Navarro despertaron a partir de mejorar defensivamente y el parcial nada más empezar en el último cuarto fue de 9 a 2 con mates de Dime y ‘Tunde’ y un triple de Hannah para el 67 a 61 a 8’41” para el final. Un tiempo muerto de Mitrovic activo a los monegascos y el parcial llegó a ser de 0 a 9 con el liderazgo de Carrington y Dee Bost hasta el 67 a 70. Faltaban 3’36” para acabar y el AS Mónaco estuvo muchísimo mejor aprovechando los numerosos regalos del BC MoraBanc hasta realizar otro parcial de 0 a 7 para el 70 a 77 con un triple de Dee Bost a 1’32”. A 55” volvió anotar un triple y sentencio el partido con el 70 a 80. Los de Ibon Navarro sufrieron la tercera derrota consecutiva (dos en ACB y una en EuroCup).

- Ficha técnica:

76 – BC MoraBanc Andorra (14+27+17+18): Hannah (14), Kloof (8), Senglin (5), ‘Tyson’Pérez (10) y ‘Tunde’ (5) -quinteto titular-, Oriol Paulí (7), Jelínek (6), Dime (13), Sergi García (5)y Nacho Llovet (3).

82 – AS Mónaco (14+20+25+23): Dee Bost (21), Carrington (14), N’Doye (7), JJ O’Brien (4)y ‘Will’ Yeguete (4) –quinteto titular-, Lessort (8), Knight (9), Inglis (2), Saunders (2) y Willis Jr.(11).

Árbitros: Christo Christodoulou, Damir Javor y Michele Rossi. Eliminado por cinco faltas personales Dime –BC MoraBanc–.

Incidencias: Primer partido del grupo C de la Regular Season de la EuroCup disputado en el Poliesportiu d’Andorra sin público. 1011857 EFE