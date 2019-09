'Abominable': Llega una nueva criatura dispuesta a conquistar el cine

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 25 sep (EFE).- Una nueva criatura está dispuesta a conquistar los corazones desde la gran pantalla, su nombre es Everest y su país es China, el escenario de 'Abominable', la nueva cinta de animación de DreamWorks que llega a los cines desde este viernes con un argumento más actual que nunca.

Everest es un joven e inseguro Yeti que se pierde en las calles de una metrópoli de China y busca refugio en una azotea, hasta que Yi, una adolescente que precisamente sueña con llegar al monte Everest, lo encuentra en su edificio y decide emprender un viaje junto a él para reunirlo con su familia.

Así arranca 'Abominable', un filme en el que Hollywood ha vuelto a inspirarse en la cultura y el paisaje de China tras el éxito de películas como 'Kung Fu Panda' y 'How to Train Your Dragon' y que, pensada para toda la familia, explora puntos tan actuales como el feminismo y el respeto por la naturaleza.

Para sumergir a todo el equipo en el universo por el que viajan los personajes protagonistas, los estudios en los que 'Abominable' se creó fueron decorados con elementos y motivos típicos del gigante asiático, tal y como pudo comprobar Efe en una visita durante los últimos meses de producción.

DreamWorks se tomó muy en serio alcanzar un auténtico reflejo de China en su película, para lo que, además de transformar sus oficinas, varios creativos viajaron a Asia para reproducir sus paisajes, vegetación y capturar el ambiente de ciudades como Shanghái.

El resultado es una película con factura de Hollywood pero con atmósfera del gigante asiático, cuyo resultado va en sintonía con la globalización y los tiempos actuales, al igual que sucede con el resto de la trama.

'Algunas personas dicen que el personaje de la adolescente Yi es parte del movimiento 'Me too'', explicó a los periodistas la codirectora de 'Abominable', Jill Culton, quien ha trabajado anteriormente en éxitos como 'Toy Story'.

Culton se refería a que la protagonista de la cinta, con perdón de Everest, es una adolescente ambiciosa e independiente que decide emprender un viaje sola y que, lejos de necesitar un apoyo, guía en su aventura a un amigo y a su hermano, desconfiados al salir fuera de la gran ciudad.

“Lo que la gente no sabe es que este proyecto empezó muchos años antes de que surgiera ese movimiento (el Me too)”, dijo la codirectora, quien señaló que “Abominable” es un proyecto que ha estado en los planes del estudio de animación durante una década.

“Yo crecí viendo a princesas de Disney y cuando estudié cine tenía 90 compañeros y 4 eran mujeres -argumentó.- Siempre he deseado ver a un personaje femenino así, con fuerza, independiente y tenaz, capaz de meterse en problemas por luchar por lo que quiere”.

De acuerdo con Culton, su objetivo fue dar con unos personajes que reflejaran a los jóvenes de ahora y que, al verlos, uno piense “yo los conozco”.

“En esta historia, el que tiene miedo de quedarse sin cobertura en el teléfono y sin chat es el amigo”, bromea la creadora al poner de ejemplo esa situación como algo que 'podría ser perfectamente real”.

La naturaleza es el otro punto destacado de 'Abominable', ya que los paisajes de China se volverán mágicos gracias al poder de Everest, un Yeti que, en lugar de aterrorizar a su alrededor, interactúa con el ecosistema de una forma muy especial.

'Soy una amante de la naturaleza y quise llevarlo al personaje', dijo Culton.

Así, con esos valores, la nueva cinta de animación tratará de que el mundo del cine haga un hueco a la nueva criatura que llega de la mano de los estudios que dieron vida a 'Shrek', los simpáticos 'Pinguinos de Madagascar' y 'Kung Fu Panda'. EFE

