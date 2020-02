$!Absuelven a tres médicos en caso de eutanasia en Bélgica

ARCHIVO - En esta foto de achivo del 29 de junio de 2017, la psiquiatraLieve Thienpont habla en entrevista con The Associated Press, en Gante, Bélgica, uno de los pocos países que permiten la eutanasia. La ley belga de eutanasia superó una prueba crucial el viernes 31 de enero de 2020 cuando un tribunal superior absolvió a tres médicos acusados de homicidio no intencional en el caso de una mujer que padecía trastornos mentales.