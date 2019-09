Activista española reclama más poder juvenil en decisiones medioambientales

Nueva York, 24 sep (EFE).- La activista española Patricia Ramos reclamó este martes en Nueva York 'más voz y poder' para los jóvenes en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente porque, dijo, 'somos quienes comprendemos la verdadera gravedad de este asunto que nos afecta hoy y nos seguirá afectando en nuestro futuro, que espero sea largo'.

En un acto en el Instituto Cervantes de Nueva York junto a la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el director del Cervantes en Nueva York, Richard Bueno, y otras organizaciones, Ramos, que es activista de Climate Young Activist Madrid, lamentó que las buenas ideas para enfrentar el cambio climático tengan muchas veces un 'tortuoso' proceso burocrático.

Esto, explicó, retrasa una y otra vez su puesta en marcha, 'mientras que el planeta sigue siendo destruido'.

Aseguró que la solución ante tanta burocracia es que los jóvenes, especialmente las niñas que son las más afectadas en los países pobres, participen activamente en las decisiones sobre el futuro del planeta y afirmó que 'no hay excusa' para no hacer nada.

Asimismo, indicó que le llena de esperanza que líderes políticos estén empezando a tomar conciencia de la urgencia de tomar acción por el cambio climático y en ese sentido recordó que el lunes entregó al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, unas peticiones elaboradas por Plan Internacional 'para que se tenga en cuenta la situación específica de las niñas' en temas del cambio climático.

'Él pareció muy receptivo y espero en verdad que esto no quede en saco roto', argumentó Ramos, que tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida en un foro sobre la urgencia de darle participación a las niñas en la lucha contra el cambio climático .

Durante el foro sobre la urgencia de insertar a las niñas en la lucha contra la crisis climática, Concha López, directora de Plan Internacional de España recordó que son las más vulnerables de sufrir por discriminación de género y edad, violencia física y sexual, matrimonio infantil, entre otros problemas.

Destacó la importancia de la prevención y de la educación, sobre todo en la tecnología para darles las herramientas para enfrentar la situación.

Ramos, que participó en la cumbre de cambio climático en el marco de la Asamblea General de la ONU, dijo a Efe que los políticos no se habían comenzado a concienciar sobre la urgencia de tomar acción contra la crisis climática hasta que los jóvenes no salieron a la calle, y recordó que es algo que los científicos han estado alertando por mucho tiempo.

Hasta que 'nos sentamos en las puertas de los congresos' para presionar, no se empezaron a dar cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo, 'lo que me parece una tontería porque no es algo que nos afecte a un grupo de la población, es algo que les afecta a ellos, a sus familias, a todo el mundo'.

Por su parte, la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que son complejos los desafíos que hay por delante en cuanto a la lucha por la crisis climática, sobre todo cuando estos se entrelazan.

Aseguró que 'lo que estamos viendo en estos momentos (de crisis climática) es el levantamiento del velo de los graves problemas a los que no estamos atendiendo por confundirnos pensando que se puede progresar en un modelo en el que ya estamos tocando los límites que teníamos por delante'.

'Es la gran responsabilidad que nos toca enfrentar en nuestro tiempo', aseguró y afirmó estar de acuerdo con la discusión de que la educación es el pilar fundamental para empoderar a la gente.

'Es una buena herramienta para que la gente pueda decidir por sí misma qué análisis y diagnóstico hace de la realidad, cómo se posiciona al respecto y cómo orden su escala de valores y demandas al reto de los actores', afirmó al reiterar lo importante de que se derriben las barreras sobre desigualdad de género en la lucha contra el cambio climático.

Esas barreras afectan a programas educativos que hasta ahora no han estado preparados para integrar la visión 'de generar oportunidades para poder responder desafíos nuevos, y de repente, un desafío nuevo que toca de forma transversal todos los frentes en los que nos podemos plantear preguntas y es lo relativo al cambio climático'. EFE