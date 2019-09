Actualización cobertura EFE TV Internacional 16 sep de 2019 (15.00)GMT

Madrid, 17 sep (EFE).-

NUEVAS COBERTURAS:

.- Ciudad de México.- Gael García Bernal presente en conferencia de prensa Levantemos México - Ambulante.

.- Caracas (Venezuela).- Declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

.- Kabul (Afganistán).- Dos atentados golpearon este martes Kabul y un mitin electoral del presidente afgano, Ashraf Ghani, en el norte de Afganistán, en los que han muerto al menos 48 personas en total, en plena campaña electoral por las elecciones del 28 de septiembre, que los talibanes prometieron boicotear.

.- Panamá - Una diputada de Panamá propone la creación de un registro civil para dar identidad a los "concebidos no nacidos"

.- Washington.- La activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, se une a líderes indígenas de la Amazonía y otros jóvenes para pedir acción contra el cambio climático y entregar una carta al Congreso de EE.UU.

.- Arlington (Texas, EEUU).- Los trabajadores de General Motors (GM) en Estados Unidos continúan con la huelga iniciada en la medianoche del domingo por cerca de 50.000 empleados de la compañía, la primera protesta de este tipo que sufre desde 2007.

.- Quito (Ecuador).- Rueda de prensa del arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo Espinoza, sobre el debate en la Asamblea Nacional en torno a la legalización del aborto en determinadas circunstancias.

.- San José (Costa Rica).- Seguimiento de audiencia preliminar privada sobre acusación contra expresidente Óscar Arias por supuestas irregularidades en los permisos para una mina de oro.

.- Upala (Costa Rica).-Los corredores biológicos, que abarcan el 33 % del territorio de Costa Rica, son un puente de conservación de la biodiversidad en este país y además contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

.- Los Ángeles.- Una saga de acción y adrenalina como "Rambo" no parece, a priori, un proyecto ideal para Adriana Barraza, pero la carismática actriz mexicana explicó a Efe que se interesó por la película "Rambo: Last Blood" porque aquí se ve al héroe interpretado por Sylvester Stallone "de una manera humana".

COBERTURAS PENDIENTES:

.- Caracas (Venezuela).- El Parlamento debate la propuesta que presentó la oposición en la mesa de negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro en Barbados, mientras se espera la reincorporación de los diputados del chavismo a sus puestos tras abandonar el Legislativo en 2017.

.- Viena (Austria).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra su Conferencia General anual, durante la que, entre otros temas, se debatirá sobre el programa nuclear de Irán.

.- Bogotá (Colombia).- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia presenta un informe acerca del mercado laboral ocupado por migrantes venezolanos desde 2012 hasta 2019.

.- Montevideo (Uruguay).- El candidato a la Presidencia de Uruguay por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, participa en un desayuno de consulta en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).

.- Tegucigalpa (Honduras).- El Gobierno de Honduras suscribirá un convenio con una empresa azucarera nacional en apoyo a la oferta de empleo a inmigrantes hondureños retornados de EE.UU. y México, que abandonaron su país con la idea de conseguir un trabajo en las dos naciones del norte del continente americano.

.- Guatemala.- El Gobierno de Guatemala presenta este martes los datos del censo poblacional y de vivienda después de que el último se realizara hace casi 20 años, en 2002.

.- San Juan Pilcaya (México).- El dolor, el miedo, la angustia y la resignación se sienten todavía en San Juan Pilcaya, Chietla y Atzala, municipios del estado mexicano de Puebla, cuando se cumplen dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

.- Sao Paulo (Brasil).- Human Rights Watch presenta un informe en Sao Paulo en el que denuncia que redes mafiosas han hecho uso de la violencia para fomentar la deforestación en la Amazonía.

.- Nueva York (EEUU).- El Museo Whitney presenta una exhibición del artista Jason Moran, considerado una de las figuras innovadoras del jazz más importante del país, que en su primera exposición en solitario muestra su amplio abanico de obras al margen de la música, con esculturas, dibujos y actuaciones visuales.

.- Antón (Panamá).- Crónica sobre la danza panameña del "Torito Guapo" de Antón, y del impulso que un grupo de madres y folcloristas quieren impulsarle para que las nuevas generaciones se apropien y rescaten esta tradición.

.- Lisboa (Portugal).- Bajo el hashtag #aviolencianaoestanamoda la nueva marca lusa "The Thinker and The Sinner" organiza su primer desfile para presentar sus modelos y sensibilizar al público sobre la violencia machista y la sostenibilidad de la moda, en un evento que reunirá a reconocidas modelos y actrices portuguesas.

.- Montevideo (Uruguay).- La Agencia Efe distribuye el artículo "La sonrisa comunicante", publicado por el escritor uruguayo Mario Benedetti en 1987, en el marco de un acuerdo con la Fundación Benedetti por el centenario de su nacimiento (1920-2009).

.- Bruselas (Bélgica).- El embajador español Juan Prat Coll presenta en Bruselas su libro "De Cataluña a Catalunya", con participación del político y abogado Josep Antoni Duran Lleida y del escritor Gregoire Polet, entre otros.

.- Bruselas (Bélgica).- Exposición de la artista española Ty Trias en Bruselas.

.- Milán (Italia).- Manifestación de PETA contra los desfiles de moda.

.- París (Francia).- Entrenamiento y rueda de prensa del Real Madrid previa al partido de Champions League del miércoles contra el PSG.

.- Londres (Reino Unido).- Ambiente previo al partido entre el Valencia y el Chelsea.

.- Dortmund (Alemania).-Ambiente previo al partido de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el FC Barcelona.

.- Dortmund (Alemania).- Ruedas de prensa del Barcelona y del Borussia-Dortmund tras el partido de la Liga de Campeones.

.- Buenos Aires (Argentina).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibe a varios de los jugadores de la selección de baloncesto de Argentina que obtuvieron el domingo el segundo lugar en el Mundial en China.

COBERTURAS ENVIADAS:

.- Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo dio este martes el visto bueno a la candidatura de la francesa Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo (BCE), una vez concluya el mandato del italiano Mario Draghi el próximo 31 de octubre.

.- Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó este martes a la Unión Europea (UE) que pase a la acción en sus compromisos climáticos y lleve la batuta en la próxima Cumbre de Acción Climática organizada por Naciones Unidas en Nueva York, que se celebrará la próxima semana.

.- Tel Aviv (Israel).- El miedo a una baja participación -por el cansancio que genera una segunda cita electoral en cinco meses- estuvo presente en las intervenciones de los principales líderes políticos israelíes, que acudieron a ejercer su derecho democrático esta mañana.

.- Jerusalén (Israel).- Netanyahu y su esposa votan en las elecciones legislativas de Israel.

.- Jerusalén (Israel).- El presidente israelí, Reuvén Rivlin, acude a votar en las legislativas.

.- Hong Kong.- La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy que la próxima semana iniciará las mesas de diálogo con representantes de la ciudadanía para tratar de resolver el conflicto que cumple ya cien días y poner fin a la ola de manifestaciones prodemocráticas.

.- Pekín (China).-China celebró la decisión del gobierno de las Islas Salomón de "reconocer el principio de 'Una China'" y romper lazos diplomáticos con Taiwán, una decisión que confirma "una tendencia irresistible de los tiempos", apuntó el ministerio de Exteriores en un comunicado publicado anoche.

.- Teherán (Irán).- El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, insistió este martes en que su país no entablará negociaciones con Estados Unidos "a ningún nivel", coincidiendo con una escalada de la tensión entre Teherán y Washington con motivo de los recientes ataques en Arabia Saudí.

.- Madrid (España).- Felipe VI ha proseguido la ronda de consultas con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que éste haya mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que ha insistido en su oferta de un ejecutivo de coalición.

.- Almeria (España).- La séptima sesión de la vista oral contra Ana Julia Quezada, única acusada del asesinato del niño Gabriel Cruz, ha dado comienzo este martes, en una jornada en la que las partes elevarán a definitivas sus conclusiones y la acusada tendrá derecho a manifestar la última palabra.

.- Bruselas.- El exconsejero catalán huido en Bélgica Toni Comín consideró este martes que no es imprescindible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre su inmunidad como eurodiputados para que el Parlamento Europeo entregue sus actas a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y él mismo

.- Manila (Filipinas).- Veterinarios de la Ciudad Quezón, al este de Manila, tomaron hoy muestras de sangre a varios cerdos de una granja para detectar si tienen la fiebre porcina africana.

.- Hong Kong.- Ocho personas resultaron hoy heridas en el descarrilamiento de un tren en la estación de Hung Hom, en la península de Kowloon, durante la hora punta de la mañana, lo que ha provocado demoras y caos en la red de transporte.

.- Madrid (España).- La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja (Alicante) a un ciudadano gabonés que era reclamado por las autoridades italianas por violación y que había huido del cuartel general de la policía de Turín saltando por una ventana.

.- Madrid (España).- De engancharse a la Nintendo a esconder secretos de Inteligencia en las rendijas de un cubo de Rubik: la vida de Edward Snowden ha sido un salto del juego a la escapatoria, una aventura que ahora mezcla en sus memorias con un llamamiento a "reclamar nuestros datos" en la era de Internet.

.- Chiang Mai (Tailandia).- Chuang Chuang, uno de los osos pandas cedidos por China a Tailandia, falleció a los 19 años en el zoológico de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, sin que se conozcan las causas a la espera de la autopsia, informaron este martes fuentes oficiales.

.- Phetchaburi (Tailandia).- Un vendedor tailandés y su hermano, vestidos con varios disfraces cómicos como Spiderman, Ironman, Batman o Santa Claus venden guirnaldas de flores para los coches en el distrito de Tha Yang, en la provincia tailandesa de Phetchaburi.

.- Santiago de Chile.- Lo mejor para ligar a mediados de septiembre en Chile es saber bailar cueca. El cortejo de amor que representa el baile nacional del país se impone a todos los ritmos de moda en estas fechas en las que se celebran las Fiestas Patrias.

.- Londres (Reino Unido).- El cuerpo humano y su relación con el espacio que le rodea centra una ambiciosa muestra, presentada este martes en la Royal Academy de Londres (RA), dedicada enteramente al escultor británico Antony Gormley.

.- Madrid (España).- El Atlético de Madrid ultimó este martes su preparación para el partido de la primera jornada del grupo D de la Liga de Campeones contra el Juventus, sin Álvaro Morata, que se perderá su tercer encuentro consecutivo por lesión, y con Thomas Partey, que ya está listo para su reaparición.

.- Turín (Italia).- El Juventus Turín buscará este miércoles la primera victoria de su historia en el campo del Atlético Madrid, en un partido de alta exigencia que encara con las bajas de Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio y el brasileño Douglas Costa, además de la duda del bosnio Miralem Pjanic.

.- París (Francia).- El París Saint-Germain entrenó hoy de cara al duelo de Liga de Campeones que el próximo miércoles se enfrentará al Real Madrid sin dos de sus jugadores más determinantes, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, por lesión.

alm/EFETV

