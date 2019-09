Actualización cobertura EFE TV Internacional 18 sep de 2019 (15.00)GMT

Madrid, 18 sep (EFE).-

.- Washington (EEUU).- Rueda de prensa de HRW para denunciar detenciones extrajudiciales en Venezuela.

.- Nueva York (EEUU).- Amnistía Internacional, Greenpeace, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y, entre otros, representantes de 200 pueblos indígenas celebran una reunión en Nueva York, como antesala a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, para tratar la emergencia climática y los derechos de las personas.

.- Washington (EEUU).- La Reserva Federal de EEUU emite su esperado comunicado sobre política monetaria, con la expectativa de una posible rebaja de los tipos de interés, y su presidente, Jerome Powell, comenta la decisión en rueda de prensa.

.- Nueva York (EEUU).- Las grandes crisis a las que se enfrenta el mundo, empezando por la climática, requieren de un "cambio de trayectoria" a escala global, defiende la presidenta saliente de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, en una entrevista con Efe.

.- Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, ofrece una conferencia de prensa previa a las reuniones de los líderes internacionales en la Asamblea General de Naciones Unidas.

.- Buenos Aires (Argentina).- El presidente de Argentina Mauricio Macri, mantiene reuniones con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo.

.- San José (Costa Rica).- Comienza la edición 21 de la feria comercial Buyers Trade Mision con la participación de 500 empresas costarricenses y 250 compañías provenientes de 35 países.

.- San Salvador.- La Agencia de la ONU para los Refugiados entrega el premio Nasen 2019 a la activista trans salvadoreña Bianka Rodríguez.

.- San José (Costa Rica).- La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica firma un convenio comercial con el Puerto de la Bahía de Algeciras, España.

.- Ciudad de México.- Conferencia sobre la reapertura de la primera Casa Imprenta de América e inauguración de exposición de Leonora Carrington.

.- Managua (Nicaragua).- La ONG plan internacional presenta el estudio niñas adolescentes en matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas.

.- Panamá- Entrevista con el cineasta Arturo Montenegro, director del filme "Todos cambiamos", seleccionado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Panamá para intentar ser seleccionado como candidato al Oscar en la categoría de película extranjera.

.- Roma (Italia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viaja a Roma para reunirse con el primer ministro, Giuseppe Conte, y el presidente italiano, Sergio Mattarella.

.- Buenos Aires (Argentina).- El Senado argentino debate sancionar un proyecto de ley de emergencia alimentaria que busca compensar los efectos que tiene en la población el agravamiento de la crisis económica, que fue impulsado por la oposición y que ya fue aprobado el 12 de septiembre por la Cámara de Diputados.

.- Santiago de Chile (Chile).- Se realiza el Te Deum ecuménico con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias de Chile con la participación del presidente Sebastián Piñera y diversos ministros del gabinete de Gobierno.

.- Ciudad de México (México).- Entrevista a César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

.- Ciudad de Panamá (Panamá).- Organizaciones indígenas, civiles y comunitarias se reúnen en Panamá para analizar los avances de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) en sus comunidades.

.- Sao Paulo (Brasil).- Brasil ha vuelto a encender las alarmas ante la proliferación del mosquito Aedes aegypti y trabaja a contra reloj para frenar el avance de un nuevo brote de dengue, una enfermedad que ya suma cerca de 1,5 millón de casos en lo que va de año, el mayor nivel desde 2015.

.- Bruselas (Bégica).- El Atomium de Bruselas estrena una exposición interactiva que permite explorar "desde dentro" las enigmáticas obras de Pieter Bruegel el Viejo, un maestro flamenco del siglo XVI, con motivo del 450 aniversario de su muerte.

.- Ciudad de México (México).-Dos años después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 que se saldó con la vida de 369 personas en México las heridas cicatrizan lentamente mientras continúa la incertidumbre en algunos de los puntos más afectados de la capital del país latinoamericano.

.-Tiahuanacu (Bolivia).- Diversos objetos ceremoniales prehispánicos que constituyen el primer hallazgo de ese tipo en 60 años en las ruinas de Tiahuanacu son presentados por el Ministerio de Culturas de Bolivia.

.- Viena (Austria).- La exposición 'Durero. Obras maestras del Albertina' analiza la trayectoria artística de Alberto Durero (Nuremberg 1471-1528) a través de un recorrido cronológico y temático que incide en sus intereses y en la versatilidad de su genio creador.

.- Ciudad de México (México).- Las incursiones al Centro Histórico de Ciudad de México del poeta David Huerta, ganador del Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, le han persuadido de que en México se lee más poesía de lo que se cree, aunque acepta que al país le hace falta adentrarse más en ese género literario.

.- Río de janeiro (Brasil).- Visita previa a la nueva edición de la feria de arte Art Rio, que se realizará entre el 19 y el 22 de septiembre en la Marina de Gloria de Río de Janeiro

.- Roma (Italia).- Inauguración de la nueva iluminación de la Fontana de Trevi.

.- París (Francia).- Ambiente previo al partido entre el PSG y el Real Madrid y rueda de prensa de éste último tras el encuentro.

.- Estrasburgo (Francia).- El pleno del Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde a una resolución que responsabiliza al Reino Unido de un potencial "brexit" sin acuerdo y afirma que la Unión Europea solo debe conceder una extensión a la negociación si el tiempo adicional está justificado y tiene un objetivo.

.- Estrasburgo (Francia).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, afirmó hoy que el riesgo de que la salida británica de la Unión Europea (UE) se produzca el próximo 31 de octubre sin un acuerdo es "palpable", pero afirmó que la Comisión está dispuesta a seguir intentando resolver el bloqueo.

.- Estrasburgo (Francia).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, advirtió este miércoles de que no se podrá hablar de "un progreso real" en la negociación del "brexit" hasta que el Reino Unido no presente una propuesta factible para sustituir la salvaguardia irlandesa, algo que aún no ha sucedido.

.- Hong Kong.- Desde hace tres meses, un silencio ha aparecido entre Nora y su hermano. A toda costa deben evitar hablar sobre el actual movimiento de protesta. Nora apoya a los manifestantes mientras que su hermano es un agente de la Policía de Hong Kong, que ha perdido su prestigio en la ciudad.

.- Tel Aviv (Israel).- El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, compareció pasadas las tres de la madrugada (24.00 GMT) ante una pequeña audiencia en el centro de celebración habilitado por su partido, el Likud, y señaló que "no puede haber un gobierno que dependa de los partidos árabes".

.- Madrid (España).- La XIII Legislatura se acerca a su final tras cuatro meses. Dentro de seis días, en cuanto expire el 23 de septiembre, se disolverán las Cortes y empezará el camino hacia la repetición electoral del 10 de noviembre.

.- Madrid (España).- El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha dicho que para hacer frente a la desaceleración, es "importantísimo" que Europa cuente con un "instrumento fiscal agregado", que tenga un tamaño adecuado, capacidad de actuación anticlícicla, y cuya gobernanza fuera institucionaliza en el ámbito comunitario europeo.

.- Teherán (Irán).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, urgió este miércoles a "los enemigos de la región" a "aprender una lección" del ataque de los rebeldes hutíes contra la petrolera saudí Aramco, que calificó de una "alerta" para poner fin a la guerra en el Yemen.

.- Washington (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que ha ordenado un "incremento sustancial" de las sanciones contra Irán.

.- Yakarta (Indonesia).- Las autoridades indonesias devolvieron hoy nueve contenedores con residuos plásticos de Australia, desde la Terminal Internacional de Contenedores de Yakarta, por no cumplir con la ley de mercancías importadas.

.- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco recordó hoy que los grandes imperios y las dictaduras del pasado acabaron por colapsar porque "Dios no estaba con ellos", durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

.- Java Occidental (Indonesia).- La traducción del Corán a la lengua de signos permite a millones de indonesios incorporarse a la vida religiosa en el país más poblado del islam, donde muchos sordos sufren discriminación por la falta de conciencia sobre su condición.

.- Skopje (Macedonia del Norte).- Miembros de la guardia de honor de Croacia y Macedonia del Norte mostraron hoy sus habilidades en un ejercicio conjunto en la capital Skopje.

.- Barrancos (Portugal)/Villasbuenas de Gata (España).- Entre chozas, majadas y molinos, José Carlos Ruivo recorre a diario la Herdade da Coitadinha. Repoblación de árboles, sistemas de riego para alcornoques o ganado vacuno de mertolenda. Una dehesa en la frontera hispanolusa que desafía al cambio climático.

.- Venecia (Italia).- Tras superar varias crisis personales y adicciones, Brad Pitt vuelve a demostrar por qué es una de las mayores estrellas de Hollywood. Con lo último de Tarantino aún en cartelera, esta semana estrena "Ad Astra", una odisea espacial de James Gray que cuestiona los valores asociados a la masculinidad.

.- A Coruña (España).- Julia Baird, hermana del célebre músico John Lennon, ha iniciado este miércoles en la Torre de Hércules de A Coruña el rodaje de un videoclip promocional del Camino Inglés para la celebración del Xacobeo 2021, en el que cantará la canción "O teu camiñar" compuesta por la cantautora gallega Carolina Rubirosa.

.- Madrid (España).- "Sidi", la nueva novela de Arturo Pérez-Reverte, que llega este miércoles a las librerías de del mundo de habla hispana, es, "sobre todo, una reflexión sobre el liderazgo", ha asegurado el escritor y académico, que viaja al siglo XI para narrar la aventura de un guerrero desterrado.

.- Toulouse (Francia).- La primera serie infantil de animación en el mundo que aborda la sexualidad de manera educativa, "Sex symbols", presentada en el foro Cartoon Forum de Toulouse, es española y quiere ayudar a los niños que empiezan a interesarse por el sexo y no encuentran respuestas adaptadas a su edad.

.- Ginebra (Suiza).- Más de 1.500 científicos de Europa y Estados Unidos se reúnen esta semana en Ginebra para compartir sus avances en la búsqueda de nuevos planetas dentro y fuera del Sistema Solar, el estudio de los ya conocidos, o discutir sobre la edad de los anillos de Saturno, una cuestión a debate entre los astrónomos.

.- Borneo (Indonesia).- Los devastadores incendios que arrasan Indonesia desde principios de este mes amenazan el hábitat de los orangutanes, especie en peligro de extinción, y han obligado al rescate de varios ejemplares, indicaron este miércoles organizaciones conservacionistas.

.- Ludwigsburg (Alemania).- Un gigante o un dragón hechos con calabazas dan la bienvenida a los visitantes del Palacio de Ludwigsburg, repleto de miles de calabazas que hasta el próximo 3 noviembre recrean mundos de fantasía.

.- Roma (Italia).- Orientación, un estudio táctico preciso y una óptima preparación técnica y atlética para aguantar los choques son la base de trabajo de la selección española de fútbol para ciegos, que participa hasta el próximo martes en el Europeo de este deporte en Roma.

.- Barcelona (España).- El campeón del mundo con la selección española de baloncesto y MVP del torneo, Ricky Rubio, ha dicho haber disfrutado "como un niño pequeño" del campeonato aunque ha avisado que "esto no acaba aquí, esto sigue", y ha agradecido los halagos recibidos: "Sabíamos que la habíamos liado un poco, pero no tan gorda".

