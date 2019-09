Acuerdo de asilo de El Salvador y EEUU 'criminaliza' migración, dice diputada

San Salvador, 23 sep (EFE).- El 'acuerdo cooperativo de asilo' firmado por El Salvador y Estados Unidos el viernes pasado 'criminaliza' la migración, señaló este lunes la diputada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) Nidia Díaz.

La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, y el secretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin McAleenan, firmaron el referido acuerdo en el país norteamericano.

El diario The Washington Post informó, citando a funcionarios estadounidenses, que el pacto permitiría enviar a El Salvador a los demandantes de asilo que lleguen a la frontera de EE.UU. para que pidan ese amparo desde allí.

De acuerdo con Díaz, El Salvador no posee 'realmente esa capacidad' y advirtió que con su ejecución se estarían 'volviendo cómplices de criminalizar la migración, que es un derecho también'.

Por su parte, el presidente del Congreso, Norman Quijano, señaló a periodistas la poca claridad de los 'beneficios' que recibirá El Salvador por la firma del acuerdo.

'Algo estará dando, imagino, Estados Unidos para nuestro país', apuntó el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

César Ríos, experto en temas de migración, dijo a Efe el viernes que El Salvador no posee la capacidad en materia de seguridad para albergar a los solicitantes de asilo que busquen protección en su ruta a Estados Unidos.

Ríos, que dirige la organización social Insami, señaló que el país centroamericano actualmente apenas 'está iniciando planes, programas y estrategias para brindar seguridad a la población' local.

'Todavía no podemos decir que El Salvador está en capacidad de brindar seguridad a los salvadoreños y si no tenemos capacidad de dar seguridad a los salvadoreños, no vamos a tener capacidad de dar seguridad a otros que vengan de afuera', sostuvo el activista.

El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018.

McAleenan visitó El Salvador el pasado 28 de agosto para firmar el apoyo de su país a una patrulla fronteriza local.

El funcionario dijo en esa ocasión que EE.UU. también apoyaría 'la iniciativa propia de los salvadoreños en la capacidad de asilo' junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Efe preguntó a representantes del Ministerio de Seguridad salvadoreño y de Acnur sobre dicho proyecto y ambas fuentes señalaron que se trataba de una iniciativa para atender a los desplazados salvadoreños por la violencia y no para recibir a solicitantes de refugio. EFE