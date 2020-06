Acusa al exmarido de participante de 'reality' en EEUU de agredir a su novio

Nueva York, 30 jun (EFE).- La Fiscalía del estado de Nueva Jersey (EE.UU.) acusó al exmarido de Dina Manzo, participante en el programa 'The Real Housewives of New Jersey', de pagar a un matón de una mafia local para que asaltara al novio de su exmujer en 2015.

Thomas Manzo, de 55 años y uno de los dueños del restaurante Brownstone, en la localidad de Paterson (Nueva Jersey), contrató en la primavera de 2015 a un matón de la familia Lucchese, involucrada en acciones criminales, para que asaltara al que por entonces era el novio de su exmujer, David Cantin, según un comunicado de la Fiscalía.

La nota relata que a cambio del asalto y la agresión contra Cantin, que tuvo lugar en julio de 2015, Manzo ofreció al hombre, identificado como John Perna, un gran descuento en una fiesta de una 'boda de lujo' a la que acudieron más de 300 personas y que se celebró en el restaurante del sospechoso en agosto de 2015.

Ambos podrían ser condenados a un máximo de 20 años en prisión y una multa de 250.000 dólares, en caso de ser declarados culpables de la agresión violenta.

'The Real Housewifes of New Jersey' es un programa de hiperrealidad que arrancó en 2009 y que se enfoca en la vida personal y profesional de varias mujeres del estado de Nueva Jersey.

Dina Manzo participó en las dos primeras temporadas y volvió a tomar parte como personaje principal en la sexta temporada.

En 2014 protagonizó su propio 'reality show' titulado 'Manzo con hijos' y que se canceló tras tres temporadas enfocadas en la vida de Manzo y su familia. EFE

jfu/hc/arm

