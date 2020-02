Adele revela que prepara un nuevo álbum para septiembre

Londres, 17 feb (EFE).- La cantante británica Adele prepara un nuevo álbum que se publicará en septiembre, según reveló durante una actuación en una boda cuya grabación ha sido divulgada a través de las redes sociales.

En ese archivo sonoro, difundido por la revista 'Variety', la artista le pide a los asistentes a la celebración que estén atentos a su próximo trabajo dentro de siete meses.

En esa actuación privada, Adele sorprendió al público con uno de los temas de su segundo álbum, Rolling in the Deep, así como versiones de las Spice Girls ('Spice Up Your Life'), Candi Staton ('Young Hearts Run Free') y Beyonce ('Crazy in Love').

El representante de la cantante rehusó hacer declaraciones a 'Variety' sobre el supuesto nuevo disco, si bien los rumores sobre un nuevo álbum circulan por las redes desde hace meses.

Adele ofreció ya una pista sobre la posible salida al mercado del disco el pasado mayo, cuando reveló que ''30' será una grabación 'drum n bass''.

La artista alcanzó el éxito en 2011 con el álbum '21' y batió récords de ventas cuatro años después con '25', del que vendió más de 3,38 millones de copias en Estados Unidos en su primera semana en las tiendas. EFE