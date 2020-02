$!Afganistán: 2 muertos y 6 heridos en ataque a soldados EEUU

KABUL (AP) — Dos soldados estadounidenses murieron y seis resultaron heridos el sábado por la noche en un ataque en la provincia afgana de Nangarhar, donde un afgano vestido con uniforme militar afgano abrió fuego contra el grupo, indicó el Ejército estadounidense.

El agresor fue abatido, indicó a The Associated Press Ajmal Omer, miembro del Consejo Provincial de Nangarhar. En los 18 años de la larga guerra en Afganistán se han registrado muchos ataques de soldados nacionales afganos contra sus aliados estadounidenses.

El tirador era un soldado afgano que había discutido con los militares estadounidenses antes de abrir fuego, según un miembro del Ministerio afgano de Defensa que no fue identificado porque no estaba autorizado a informar a la prensa. No era un infiltrado talibán, indicó el funcionario.

“Un individuo con uniforme afgano abrió fuego con una ametralladora contra las fuerzas combinadas estadounidenses y afganas. En este momento todavía estamos reuniendo información y se desconocen la causa o el motivo del ataque”, indicó el Ejército estadounidense en un comunicado.

Un soldado afgano resultó herido, indicó Omer, procedente del distrito de Sherzad, en Nangarhar, donde según dijo se produjo el ataque.

Un soldado afgano mató el pasado julio a dos militares estadounidenses en la provincia sureña de Kandahar. El agresor resultó herido y fue detenido. En septiembre, tres militares estadounidenses resultaron heridos por disparos de un miembro de la policía afgana contra una caravana militar, también en Kandahar.

El incidente ocurre mientras Washington busca poner fin a la guerra en Afganistán, la más larga en que se haya enfrascado Estados Unidos

El enviado por la paz de Washington, Zalmay Khalilzad, se ha estado reuniendo con representantes Talibanes en Qatar en semanas recientes para buscar una reducción de la violencia y concretar un acuerdo de paz que daría inicio a las negociaciones entre afganos en ambos lados del conflicto.

En su discurso durante el Estado la de Unión el martes, el presidente Donald Trump hizo referencia a negociaciones de paz al señalar que los soldados estadounidenses no deberían fungir como “policías” de otras naciones.

“En Afganistán, la determinación y el valor de nuestros combatientes de guerra nos ha permitido lograr enormes avances, y las negociaciones de paz se encuentran en curso', sostuvo.

Gannon contribuyó a este despacho de Islamabad. La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor en Washington también contribuyó.