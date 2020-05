Aitana y Reik luchan contra un villano en 'Enemigos'

Silvia García Herráez

Madrid, 14 may (EFE).- 'Un canto al amor y al desamor, a las segundas y terceras oportunidades con alguien cuando sabes que no funciona, a chocarte mil y una vez contra una pared que sabes que no puedes superar, pero aun así lo sigues intentando'. Así define Aitana Ocaña a EFE su canción 'Enemigos'.

Una colaboración junto al grupo Reik, que llega este viernes a todas las plataformas digitales, y que fue compuesta por la joven cantante española, que confiesa que el tema le rondaba la cabeza desde hace 'bastante' tiempo.

Pero sentía que le faltaba 'algo' como para poder llegar a encajar del todo, por lo que decidió aparcarla. Y ese 'algo' que le faltaba era el 'ritmo' y la 'vitalidad' del grupo mexicano Reik.

'En los premios Cadena Dial del año pasado coincidí con Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez (componentes de Reik) y fue una pasada. Yo antes de lanzarme al mundo musical ya los admiraba, pero ahora más, así que esa noche estuvimos hablando de una posible colaboración, y, mira por dónde, les mandé esta canción y ellos aceptaron', explica la artista.

Por su parte, Jesús Navarro apunta que era imposible negarse a hacer la canción juntos. 'Desde el primer momento que vimos a esta chica cantar, nos quedamos diciendo ‘¡wow! Esta chica tiene algo especial’, así que aceptamos su propuesta sin dudarlo', señala el componente de Reik elogiando a la española.

'Enemigos', producida por Universal Music, es la historia de una relación contada desde la metáfora de superhéroes, donde un gran enemigo llamado 'silencio' aterroriza a los músicos actuales, dejándoles sin inspiración para componer o ánima para cantar. Por ello la 'heroína' Aitana será convocada por sus compañeros de Reik para luchar contra él.

'Todos tenemos enemigos', señala Aitana, 'La canción, como bien se refleja en el videoclip, señala a un monstruo, un villano que no deja que la música suene y tenemos que vencerlo para impedir que ocurra eso', apunta.

Además, añade, 'Enemigos' también tiene cierto paralelismo con la época actual que estamos pasando: 'Ahora mismo tenemos un enemigo común que es el coronavirus y todos, de una manera y otra, tenemos que luchar contra él para vencerle'.

Llevado al terreno musical, para Navarro, aparte de la desidia, su principal enemigo es enfrentarse a ese 'bloqueo mental' que aparece cuando tiene que componer algo, además de encontrar el equilibrio entre lo que quieres y lo que debes hacer.

'Al principio, en nuestra carrera se trataba de hacer música, subir a los escenarios y ya está. Pero conforme vas adquiriendo éxito y madurez la industria te pide que crees ‘hits’ y creas y creas canciones como una máquina, pero no te llenan de la manera que uno quisiera', confiesa.

Ambos artistas aseguran que se han quedado con las ganas de poder grabar un vídeoclip y de poder cantar ya la canción juntos sobre un escenario, así como recorrer las ciudades de España y México para promocionarla.

'Íbamos a hacer un videoclip en conjunto en marzo. Nosotros durante un mes nos íbamos a instalar en España para poder terminarla juntos y hacer promoción, pero no ha podido ser, por lo que tuvimos que buscar una alternativa a ello y esperar a que todo esto pase para poder reunirnos de nuevo', aclara el componente de Reik.

El resultado: un videoclip de animación con estilo anime diseñado por la ilustradora Laia López, algo que Aitana ha agradecido un 'montón', puesto que es una de las artistas a las que ella más admira: 'Ha sido toda una suerte poder trabajar con Laia, siempre quise hacerlo y ahora surgió la oportunidad. Es una persona con un talento increíble y estamos muy orgullosos del resultado'.

Aitana, que no para de componer y de hacer colaboraciones durante la cuarentena, recibido esta semana, la certificación de la Recording Industry Association of America (RIAA), -asociación que representa a la mayor parte de las discográficas en Estados Unidos- por su canción 'Teléfono' (Universal, 2018), lo que para la artista fue una gran alegría: 'No sabía que alguien escuchase mi música en EE.UU.', concluye. EFE

