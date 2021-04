$!Al menos 25 muertos en un naufragio en Bangladesh

DACA, Bangladesh (AP) — Los rescatistas recuperaron 25 cuerpos de un río a las afueras de la capital de Bangladesh, después de que un transbordador chocara con otro barco y naufragara, según dijeron el lunes las autoridades.

El ML Rabit Al Hasan

se hundió la noche del domingo tras chocar con un buque de mercancías en el Río Shitalakkhya, en el distrito de Narayanganj, cerca de Daca.

Los equipos de rescate localizaron cinco cuerpos durante la noche y otros 20 el lunes, indicó Ershad Hossain, responsable de protección civil y bomberos. Otras nueve personas estaban desaparecidas, añadió.

El transbordador de doble cubierta viajaba al distrito vecino de Munshiganj con más de 50 pasajeros cuando se produjo el accidente, explicó Hossain.

Las autoridades culparon al carguero, que transportaba arena, de golpear al transbordador y ordenaron una investigación.

Sadhan Saha, de 50 años, recibió el cuerpo de su esposa, pero sus dos hijos seguían desaparecidos.

“Mi esposa fue a Daca para el tratamiento de los ojos de mi hijo. Volvían en el transbordador por la noche. La última vez que hablé con mi esposa antes del accidente, dijo que estaban en el camino de regreso”, dijo Saha en declaraciones al periódico Prothom Alo. “Ahora no me queda nadie en mi familia”.

Los accidentes de transbordador son habituales en Bangladesh, que tiene unos 130 ríos. Los transbordadores son el principal medio de transporte, especialmente en el sur y el nordeste del país. A menudo se atribuyen los siniestros a la sobrecarga y a la laxa regulación.