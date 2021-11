Albares: 'La OTAN tiene que empezar a mirar y pensar en el sur también'

Riga, 30 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este martes en Riga que la OTAN tiene que empezar a “mirar y pensar” en su flanco sur, en referencia a las amenazas híbridas, y afirmó que España está “bien posicionada” para ello.

En un encuentro sobre el futuro de la OTAN para el año 2030, celebrado en Riga, donde va a participar en la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza, Albares afirmó que las amenazas a las que se enfrentan los aliados desde el este también se encuentran en países de África.

“Mirando al futuro, hay amenazas híbridas. Las vemos en la frontera con Bielorrusia, pero también en otros lugares del mundo, como en África. La OTAN tiene que empezar a mirar y pensar en el sur también”, afirmó el ministro, a lo que sumó que España “está muy bien posicionada” para saber de esto.

Albares se mostró convencido de que “todas las amenazas asimétricas que tenemos en el este las podemos encontrar también en el sur” y por ello apuntó a la importancia de que el futuro concepto estratégico que los aliados quieren elaborar en los próximos meses necesita “un enfoque de 360 grados”.

“Miramos al futuro, pero no podemos olvidar que somos una alianza de seguridad y política. Eso tiene que permanecer igual. Tenemos que cuidar nuestra seguridad y no olvidarnos que no solo estamos en un espacio físico sino también de valores”, advirtió.

“Hoy, con la ciberseguridad, las amenazas no son solo físicas, militares, tradicionales: tenemos la desinformación. Esto es un reto también para nuestra alianza política, porque en ese caso son nuestras democracias las que son debilitadas, es nuestra opinión pública”, añadió Albares.

Respecto a la crisis migratoria con Bielorrusia, en la que se han visto involucrados varios países aliados, Albares pidió tomarse 'muy en serio' el uso de 'la migración irregular como un arma, usando a seres humanos como si fueran balas'.

'España conoce bien el fenómeno de la migración irregular y hoy hay muchos países, en la frontera este pero también en la sur de la OTAN y la UE, que están dispuestos a usar seres humanos y su sufrimiento como un arma para presionarnos, para conseguir sus objetivos políticos. Esto es totalmente inaceptable', alertó.

Durante el debate, que compartió con la ministra albanesa de Exteriores, Olta Xhacka, y con el exministro del ramo estonio Jüri Luik, Albares también se refirió a la tensión actual con Rusia y abogó por que el diálogo con Moscú no suponga “hablar por el hecho de hablar”, sino que permita “dejar clara” la postura de la Alianza sobre cómo se apoyará a Ucrania.

“Siempre es mejor intentar el desistimiento a través del diálogo que a través de una acción militar real. La función de la Alianza es que permaneceremos juntos”, incidió. EFE

