Alejandro Fernández apoya las fusiones en la música mexicana y se reinventa

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 20 jul (EFE).- El multifacético Alejandro Fernández asume los nuevos retos del 2021 con la intención de reinventarse en la música mexicana y un apoyo decidido a las fusiones tras haber pasado un 2020 entre el éxito y la angustia.

'He sentido que el público me ha recibido muy bien con la música mexicana y creo que ahí me quedo', comenta Fernández después de dimensionar el éxito que ha tenido desde su regreso a sus orígenes musicales en 2019.

Pero eso no lo limita a encasillarse en un solo género musical porque planea seguir presente en el pop por medio de colaboraciones porque entiende que la versatilidad se puede explorar en el mismo género pero con diferentes estilos.

La prueba más reciente de ello es 'No lo beses', la nueva versión de uno de sus éxitos más queridos y celebrados por él y su público, que transformó de la tradicional balada a un híbrido de regional mexicano.

'Es una canción que es un clásico en mis conciertos y que no fue un sencillo, ni si quiera tenía video, quisimos retomarla como sencillo e hicimos una nueva canción versión marichi y norteño, es una fusión', dice Fernández.

Abanderado con dicho tema, 'El Potrillo' lanzó la edición especial de su disco 'Hecho en México', material al que se suman las canciones inéditas 'No prenderé la luz' e 'Ibas de salida'.

Pero la fusión que el cantante experimenta en 'No lo beses' no es la primera vez que lo realiza en el género.

Meses atrás el intérprete de 'Nube viajera' demostró su apertura a la transformación de la música mexicana con el dueto que realizó junto al polémico cantante de los llamados 'corridos tumbados', Natanael Cano, con 'Amor tumbado'.

'Siempre que la música mexicana se exporte a cualquier lado del mundo va a ser bienvenida, me fue muy bien con la canción de Natanael y es válido (hacer este tipo de fusiones)', expresa.

Pero Natanael, de 20 años, no ha sido el único joven con el que ha compartido parte de su brillo en la música mexicana. El cantante, nacido en Guadalajara en 1971, también hizo una colaboración con uno de los cantantes más exitosos del momento, Christian Nodal.

Y también está Alex Fernández, su hijo, quien lo acompañará en la reactivación de su gira 'Hecho en México'.

REGRESO A LOS ESCENARIOS

En abril, Fernández llegó al llamado 'quinto piso' al cumplir 50 años y casi tres décadas de carrera musical. A tres meses de distancia de este acontecimiento, Alejandro asegura que está en la mejor época de su vida.

A este tiempo de plenitud, se explica el regreso a los escenarios con 21 fechas en Estados Unidos a partir del 10 de septiembre en donde además de Alex, Alejandro compartirá escenario con Nodal, y Ha-Ash durante su gira, aunque añora como nunca los palenques en México.

Sobre su participación con Alex, el hijo de Vicente Fernández confiesa que ve a su hijo como 'un bebé de dos años', aunque lo sabe realizado y todo un hombre a la vez.

'Es la primera vez que vamos a empezar a trabajar juntos, va a ser una experiencia nueva, yo empecé así con mi papá, acompañándolo en algunas presentaciones y creo que vamos a seguir la misma línea', considera.

ALTRUISMO Y REFLEXIONES

Para retomar las acciones altruistas que tanto lo caracterizaron durante el año pasado, parte de las ganancias de sus conciertos serán donadas a la campaña Families Belong Together, que intenta poner fin a las separaciones de las familias en la frontera.

'Siempre he sido sensible a todos estos actos que pasan en la vida y me gusta ayudar y retribuir un poquito lo que la gente me ha dado', asegura.

Además, han sido muchas las reflexiones que han surgido en la mente del cantante a raíz de la pandemia, pero si algo valoró como nunca fue el tiempo que pudo pasar con su familia y los cuidados propios que tuvo consigo mismo, como retomar el ejercicio.

'Nunca me había tomado un receso tan largo, fue obligatorio pero no me había dado cuenta de la carga de trabajo que tenía y la verdad lo disfruté, al inicio me dio ansiedad pero sacamos cosas positivas', confiesa.

Por eso, ahora aunque no puede aguantar por volver al ajetreo de las giras, esta vez ocupará su tiempo de forma distinta.

'Te replanteas toda la vida, tengo muchas ganas de regresar al trabajo, pero voy a ser más estratégico con las fechas y dar más tiempo para mi familia', finalizó. EFE

