Almagro agradece haber coincidido con grandes liderados por Nadal y Federer

México, 28 sep (EFE).- El español Nicolás Almagro, quien se retiró en abril del circuito de la ATP, calificó como un sueño haber coincidido con algunos de los tenistas más grandes de la historia, liderados por Rafa Nadal y Roger Federer.

'Fue un sueño, algo que cuando inicié jamás hubiera imaginado, compartir con Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Juan Martín del Potro, Novak Dokovic. Entre esos 'monstruos' estuve yo, que llegué a ser nueve del mundo; eso dice mucho de mi carrera, por lo tanto estoy feliz de lo que hice', declaró a EFE.

Nicolás Almagro fue tenista profesional de 2003 a 2019 y obtuvo 13 títulos de la ATP. Decidió dejar el juego tras ser superado en la primera ronda del Challenger de Murcia, de donde es oriundo, al comprender que era momento de despedirse, sin perder la oportunidad de recordar sus logros.

'Gané torneos de 500 y 250 de la ATP y estuve pegado al nivel de Rafael Nadal y David Ferrer como los tres mejores tenistas españoles de la última década. Me sorprende ahora lo que hice porque antes no tenía tiempo más que para concentrarme en cada juego. Puedo decir que vencí a Andy Murray, a Kei Nishikori y Rafael Nadal. Tuve una carrera en la que disfruté partidos únicos e increíbles', añadió.

Uno de los momentos memorables de Nicolás Almagro fue en el 2008 cuando perdió en los cuartos de final de Roland Garros ante Rafael Nadal y produjo que el español ganaría el torneo 4 años seguidos.

'Nadal es superior a todos en París. Esa vez no sabía cómo atacar o hacerle daño, me sentía diminuto', señaló.

El murciano, con uno de los mejores reveses a una mano de su generación, indicó que el tenis está en constante evolución y ya hay una nueva generación de jugadores que rinden culto al físico.

Mencionó que la decisión de despedirse del tenis fue dura, pero nada que no pueda sobrellevar con otro tipo de rutinas. Se dedica, desde su retiro, a recuperar el tiempo con su familia y estar tranquilo.

'El tenis me hizo feliz, aunque también me quitó cosas como tiempo con mi esposa e hijos. Extraño un poco a veces, pero tengo que empezar una nueva vida. Mi final llegó apurado por el problema de rodilla, fue una decisión importante en mi vida, sin embargo sabía que ya no podía competir al 100 por ciento, era el instante de despedirse', agregó.

Nicolás Almagro que ganó 397 partidos en su carrera, se dedica a ser el director de un complejo de tenis en Murcia. No siente que esté calificado aún para ser maestro de un nuevo jugador, pero no descarta que pueda dar enseñanzas en el futuro. EFE