Ambriz admite que León no jugó bien

León (México), 25 sep (EFE).- Al entrenador del León, Ignacio Ambriz, no le gustó el juego de su equipo ante el Atlas, pese a rescatar un punto este martes en el torneo Apertura del fútbol mexicano ante un equipo que no dejó de insistir para conseguir la victoria.

Fue un partido intenso, justo como lo esperaba el técnico esmeralda. Atlas dominó la primera mitad con un gol al minuto 17 de Ismael Govea, y después el León pudo emparejar al inicio del segundo tiempo, en el minuto 46, con un tanto del colombiano Yairo Moreno.

Para Ambriz, el rival es un equipo que está haciendo bien las cosas y lo ha demostrado en sus partidos anteriores, aunque los resultados no lo han acompañado.

'Había esperado así al Atlas, estaban al tú por tú', dijo Ambriz, quien lamentó que el rival haya cortado las opciones que generó el León en medio campo.

'Al final a lo mejor pudimos ganar en alguna de estas dos opciones que tuvimos, tres a lo mucho, pero ellos también en un contraataque al final casi le dan vuelta al partido', dijo en conferencia de prensa al término del encuentro.

'Al menos sumamos un punto y nos seguimos manteniendo entre los cuatro primeros lugares', dijo el estratega.

Los jugadores del León no estuvieron tan 'finos' o 'dinámicos' como en otras ocasiones, justificó Ambriz, quien dijo que tendrá que platicar con el preparador físico para que el equipo esté en buenas condiciones de aquí al viernes cuando visitarán al Puebla.

Ambriz consideró que el resultado es justo porque el Atlas vino a hacer un buen partido: '(vino) a darnos cara y a contrarrestar nuestro funcionamiento', observó.

'Hoy no me gustó mucho cómo funcionó el equipo', reconoció el técnico, y detalló los errores que detectó en el encuentro:

'Seguimos teniendo desatenciones, nos hacen de repente goles por un mal despeje, o no tomar la decisión de jugar lo más rápido posible. Nos están llegando mucho también, casi por partido nos están haciendo gol, no me gusta, la verdad', reconoció.

Por el poco tiempo que falta para el siguiente encuentro, Ambriz está consciente de que será hasta después de los compromisos del próximo fin de semana que podrá tener una semana larga para corregir errores y restablecer el orden en el funcionamiento del equipo.

'No me voy contento, creo que tenemos que mejorar bastante de aquí al cierre del torneo', dijo Ambriz, quien ahora piensa como enfrentar al Puebla, un equipo 'correlón', complicado y ordenado en el terreno de juego.

'De aquí para adelante ningún partido es fácil, nosotros tenemos que trabajarlo, tenemos que proponer, tenemos que tener calma, primeramente yo y después platicar con los jugadores y volvernos a reactivar para hacer un buen partido el viernes', concluyó.EFE