América rompe mala racha y aplasta a Chivas en el clásico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América salió de una mala racha pero pagó un alto precio en el proceso. El volante Sebastián Córdova firmó un doblete y las Águilas quebraron el sábado una cadena de seis partidos sin ganar al imponerse 4-1 sobre Chivas.

Sin embargo América perdió al atacante Giovani Dos Santos, quien sufrió una escalofriante lesión en el primer tiempo, que pone en duda su continuidad por lo que resta de torneo Apertura mexicano.

Córdova firmó anotaciones a los 18 y 45 minutos, mientras que el zaguero argentino Emanuel Aguilera cobró un penal a los 73 para enfilar a las Águilas a su primera victoria desde la quinta fecha, cuando dieron cuenta de Morelia.

Henry Martín agregó un tanto a los 88 para el América, que alcanza 21 puntos, con los que se coloca en el segundo puesto de la tabla, sólo superado por Santos, que tiene dos puntos más y un encuentro pendiente, este domingo ante Pumas.

“Ahí va el equipo, era importantísimo ganar porque como hemos dicho a veces, se dice ‘cuatro partidos sin ganar’ y sí, pero también eran cuatro sin perder”, dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera. “Es importante sumar de a tres y lo hemos hecho bien para estar en la parte de arriba de la tabla”,

Se trata de una buena posición para los azulcremas que han logrado mantenerse entre los punteros a pesar de que al arranque del torneo perdieron a tres jugadores que emigraron a Europa, además de que fueron afectados por lesiones de media docena de titulares, quienes regresaron paulatinamente en las últimas dos fechas. Su único ausente antes de enfrentar a Chivas es el delantero chileno Nicolás Castillo, quien sufrió una fractura de peroné.

A Castillo ahora se unirá “Gio”, quien abandonó el encuentro en una ambulancia con una herida profunda en la pierna derecha a los 37 minutos luego de una imprudente falta del zaguero de Chivas, Antonio Briseño. El ariete salió entre sollozos del estadio y se le llevó a un hospital capitalino, donde será evaluado.

'Lo de ‘Gio’ parece que es una herida fuerte, ojalá sea sólo suturar, pero es una herida bastante grande', dijo Herrera. 'No he visto la jugada no puedo decir si iba con mala intención, si es así hay que pedir una sanción fuerte, pero no la he visto, la verdad. Venía bien, sumando buenos minutos pero viene esta circunstancia y esperaremos el diagnóstico”.

América no ha dado un reporte oficial sobre el estado de salud del jugador, quien ha sido tres veces mundialista, además de ganador de un título mundial Sub17 en Perú 2005 y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

Alan Pulido descontó a los 49 para Chivas, que se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Briseño.

El “Rebaño Sagrado” sufrió su tercer revés en fila y permanece con 11 puntos, en el 16to puesto entre 19 equipos de la máxima categoría.

La mala racha del Guadalajara provocó la destitución del entrenador Tomás Boy, relevado el jueves por Luis Fernando Tena, quien se estrenó en el banquillo de Chivas a pesar de dirigir apenas un par de entrenamientos.

“Es un sabor amargo y estamos apenados con la afición, pero no damos por perdida la liguilla estamos conscientes de que estamos rezagados en la tabla, pero mientras haya posibilidades vamos a luchar por estar, hay buenos jugadores en el equipo, en calidad y cantidad”, dijo Tena. “La imagen del equipo se va raspada porque no hicimos un buen partido y nos superaron con claridad”.

PALERMO LO PASA BIEN EN MÉXICO

El Pachuca del entrenador argentino Martín Palermo hilvanó su tercera victoria el sábado, al vencer 2-0 a un Cruz Azul que se alejó de la liguilla del torneo Apertura mexicano.

El volante Víctor Guzmán y el delantero argentino Franco Jara anotaron los tantos en este encuentro correspondiente a la duodécima fecha.

Guzmán abrió el marcador a los 28 minutos y Jara resolvió con un disparo desde fuera del área a los 84, para darles el triunfo a los Tuzos, quienes en casa han derrotado a la Máquina en tres encuentros consecutivos.

Jara marcó por tercer partido consecutivo y llegó a siete tantos, con los que se coloca a uno del líder goleador, su compatriota Julio Furch, de Santos Laguna.

Con su seguidilla de triunfos, Pachuca ahora posee 18 puntos y se ubica en la quinta posición, a la espera de los demás resultados de la fecha.

Palermo, quien asumió el cargo en enero, clasificó a los Tuzos a la liguilla en su primera temporada. Sin embargo, su equipo fue eliminado en la primera ronda por el eventual campeón Tigres.

El delantero argentino Milton Caraglio erró un penal a los 90 para la Máquina, que con el revés extiende a siete su racha de encuentros sin ganar. Tres de esos compromisos fueron bajo las órdenes del uruguayo Robert Dante Siboldi, quien ha empatado en los tres encuentros de liga que ha dirigido desde que reemplazó al portugués Pedro Caixinha, destituido luego de un empate ante Chivas hace un mes.

Con el revés, Cruz Azul se mantiene con apenas 13 puntos que le sirven para ubicarse en el 14to escalón de la tabla.

REACCIONA EL CAMPEÓN

Con tantos del volante argentino Lucas Zelayarán y uno más del artillero francés André Pierre Gignac, Tigres quebró una racha de seis partidos sin triunfo al vencer 2-0 a Monterrey en el clásico de esa ciudad localizada en el norte del país.

Zelayarán aprovechó un error de su compatriota, el arquero Marcelo Barovero para concretar el primer tanto a los 68 minutos y Gignac amplió la diferencia por medio de un cabezazo a los 83.

Los universitarios, que no ganaban desde la cuarta fecha cuando superaron a Necaxa, poseen 17 puntos, con los que se colocan en el séptimo puesto de la tabla.

Rayados, que apenas ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, se queda con 16 unidades con las que se ubica en el décimo escalón de la tabla.

LOS RAYOS, SIN POTENCIA

Necaxa desaprovechó su condición de local y se conformó con un empate sin goles ante el debutante Ciudad Juárez.

Los Rayos, que venían de ganar cuatro partidos en fila, tienen 21 puntos con los que se mantienen firmes en la segunda posición.

Los Bravos, que ascendieron a la máxima categoría al comprar la franquicia de Lobos BUAP, suman 12 unidades y se colocan en el 15to lugar.