$!“Amigos de Leonel”: El 5 de mayo será un no rotundo a la reelección de Danilo

El movimiento externo “Amigos de Leonel”, liderado por el empresario, activista y sociólogo Jaime Vargas, aseguró ayer miércoles que en el acto de este 5 de mayo, en el que el ex presidente recibirá más de dos millones de firmas en apoyo a su candidatura presidencial para 2020, el país volverá a ponerse de pie en defensa de la constitución.

“Este será nuevamente un rotundo no a la reelección de Danilo”, afirmó Vargas, añadiendo que el país no está dispuesto a que se vuelva a jugar con la Carta Magna, que es donde se sustentan todos sus derechos.

“Leonel ha demostrado toda la simpatía del pueblo dominicano, por lo que las expectativas están claras y el pueblo dominicano estará en pleno a su lado el 5 de mayo”, agregó.

“En cualquier lugar donde llega Leonel, cuenta con una simpatía extrema, no hay marcha atrás y la iglesia católica ha demostrado también que no se puede jugar con la constitución de la república, y es un acto de demostración de que el país ha dicho no”, dijo Vargas.

“Estamos más que alegres de saber que el pueblo dominicano respeta su constitución, y no solo la iglesia católica, sino la evangélica, han dicho no, además de los partidos de oposición, incluyendo los de izquierda, y seguimos confiados que Danilo Medina mantendrá su palabra de no jugar con la constitución”, señaló.

Vargas, anexó que el acto del 5 de mayo, será también una respuesta contundente, no solo contra la reelección de Danilo, sino también contra cualquiera que de una manera u otra, quiera jugar con la constitución para ponerse un traje personalizado.

“Lo del 5 de mayo será una especie de plebiscito del pueblo en defensa de la Constitución”, agregó.

Una amplia delegación de “Amigos de Leonel estará en la actividad, dentro y fuera del estadio olímpico, exhibiendo gorras, camisetas y pancartas en defensa de la constitución y en apoyo a Leonel, anunció Vargas.