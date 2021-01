Amor: 'Que Leo (Messi) esté tranquilo, el club está con él'

Barcelona, 31 ene (EFE).- Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del FC Barcelona, aseguró sobre la filtración del contrato de Leo Messi, publicado íntegramente por el rotativo 'El Mundo', que el argentino tiene 'que estar tranquilo', porque 'el club está con él'.

En unas declaraciones a Movistar+, Amor comentó que desconoce si alguien del club se ha puesto en contacto con Messi, después de que se desvelara que percibe 555 millones de euros en cuatro años.

'En mi caso, no he hablado con él. No lo sé. Esto es una cosa muy personal', dijo Amor, quien recalcó que el azulgrana 'está con Leo en este sentido'.

'Defendemos a nuestros jugadores, estamos con nuestros jugadores y el club tiene que defenderse de esto -de la filtración- del contrato ', dijo.

Preguntado si esperaba que le afectara en su partido ante el Athlétic, Amor aseguró que esa sería una pregunta para el jugador. 'Leo tiene mucha experiencia, lleva muchos años, ha vivido muchas cosas, a veces buenas y otras no tanto, así es la carrera de un futbolista. Ha estado en muchas batallas ya, ha demostrado hoy que no le afectado, como tampoco al resto del equipo', insistió-

Amor admitió que en la entidad se está viviendo 'una situación movida, en el famoso entorno que decía Johan (Cruyff) en muchos aspectos', pero se congratuló porque el equipo vive aislado de todo esto.

'Eso hay que valorarlo. Está (el equipo) muy metido en su trabajo, en preparar, jugar los partidos y ganarlos, que es lo que está haciendo últimamente, y está muy aislado de todo lo que está a su alrededor... , por eso cuando salen estos temas fastidia que salgan, porque no tienen que salir y salen', añadió.

El director de relaciones institucionales del Barcelona cree que la información se ha filtrado: 'Pero hasta ahí puedo leer, porque no sé nada más'.

En cuanto a si esta información podría afectar a la decisión del jugador de continuar o de abandonar el Barcelona al término de la presente temporada, Amor recordó que quien tiene que decidir es el jugador.

'Dijo que durante la temporada había tiempo y que decidiría al final. Nuestro deseo es que continúe y que acabe su carrera aquí, tal y como la empezó. Le debemos mucho y él creo que también le debe al Barça y es él el que va a decidir cuando pasen unos meses', insistió. EFE