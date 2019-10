$!Andy Murray gana su primer título ATP desde cirugía

AMBERES, Bélgica (AP) — Andy Murray ganó el domingo su primer título de un torneo de la ATP en más de dos años y medio al conquistar el Abierto Europeo, apenas su sexto torneo en sencillos desde su regreso de una cirugía de cadera a la que se sometió en enero.

Murray, de 32 años, vino de abajo para vencer en la final 3-6, 6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka, también tricampeón de Grand Slam.

La última vez que alzó un trofeo en sencillos fue en Dubái en marzo de 2017, por lo que no sorprendió a nadie que el británico llorara con facilidad luego de asegurar la victoria.

'Obviamente significa mucho, los últimos años han sido extremadamente difíciles, tanto yo como Stan hemos tenido muchos problemas de lesiones por el último par de años', indicó Murray en una entrevista en la cancha transmitida por Amazon Prime.

'Sólo logré resistir un poco al final del segundo set, y el tercer set de nuevo fue extremadamente cerrado. No esperaba hallarme en esta posición, así que me siento muy feliz. Esta es una de las victorias más importantes que he logrado después de todo, por lo que me siento muy orgulloso'.

Fue una desgastante semifinal en el Abierto de Francia hace dos años lo que agravó problemas físicos para ambos jugadores. Murray pasó los siguientes 18 meses tratando de hallar una solución a sus problemas de cadera que le impedirían vivir sin dolor, mientras que Wawrinka fue sometido a dos cirugías de rodilla.

Tras someterse a una nueva operación de cadera, Murray regresó a las canchas en junio en partidos de dobles _incluyendo Wimbledon_ antes de reincorporarse a la competencia en sencillos en agosto.

Wawrinka, de 34 años, buscaba su primer título ATP desde el Abierto de Ginebra de 2017.

Se espera que Murray ahora tome un receso hasta las finales de la Copa Davis el próximo mes mientras se prepara para el nacimiento de su tercer hijo.

'Tendré tres hijos menores de cuatro años. Por lo que necesito salir de gira para no perder el control', bromeó Murray. 'Me siento emocionado por el tercer niño. Mi esposa ha sido un enorme apoyo para mi regreso a las canchas y me ha ayudado a luchar para seguir jugando'.