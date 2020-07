Anitta consolida su activismo político mientras su música conquista 4 idiomas

Alicia Civita

Miami, 11 jul (EFE).- La artista brasileña Anitta ha aprovechado la cuarentena para consolidarse como toda una activista política y para sorprender a sus fans con música nueva en cuatro idiomas. Aun así, asegura que todo esto representa una reducción de su carga de trabajo, pues ha decidido prestarle más atención a su vida personal.

Así lo reveló en una íntima entrevista con Efe, en la que reconoció que ha comenzado 'una nueva etapa' en la que está 'abriendo espacio para alimentar más lo que es importante' para ella como persona, 'como Larissa' de Macedo Machado, su nombre de pila.

Sin embargo, la artista, una de las más internacionales de su país actualmente, sabe que primero es lo primero. Este viernes, presentó 'Tócame', su primera canción de reguetón de 2020 para no descuidar a sus fanáticos y, de paso, mostrar su empoderamiento.

'Me gusta tomar algo clásico y transformarlo desde el punto de vista de una mujer. Una de mis características como artista es demostrar que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres. Este tema es una manifestación de eso', explicó.

'Tócame' es una pegajosa colaboración con Arcángel y De La Ghetto, dos de los exponentes de la primera camada del reguetón puertorriqueño.

'Yo conocía a De La Ghetto en persona de verlo en alfombras, premios, fiestas en la que nos encontrábamos. A Arcángel me lo sugirió la disquera y nunca imaginé que diría que sí. Tenía miedo (de) que no quisiera grabar conmigo y me sorprendió cuando me dijo que sí. Estoy muy agradecida. Me encanta demasiado el trabajo. Estoy muy satisfecha (con) cómo quedó', afirmó.

Sin embargo, esta canción, grabada en español, salió dos semanas después de su colaboración en portugués e inglés con el cantautor brasileño de funk paulista MC Zaac y del rapero estadounidense Tyga. El tema, titulado 'Desce Pro Play (Pa pa pa)', ya alcanza las 24 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero para completar un listado envidiable de música distribuida en todas las latitudes, a principios de mes Anitta, con una habilidad evidente para los idiomas, se dio el lujo de sorprender cantando en italiano con el rapero Fred de Palma en la canción 'Paloma'.

LARISSA QUIERE VIVIR MÁS

A pesar de lo prolíficas que han sido estas semanas, una de las metas que la artista de 27 años se había propuesto para este año era darle más atención a su vida personal. Soltar un poco a Anitta, la artista, y dejar vivir más a Larissa. Por eso firmó en enero un contrato mundial con Warner Records.

'Antes yo comandaba toda mi carrera. Además de ser la artista, cantar, dar entrevistas, era la empresaria, la mánager todo. Fue así los 10 años que llevo mi carrera. Ahora decidí tener un poco más de tiempo para mí, la persona privada. Vivir un poco más. Pasar tiempo con mi familia, con amigos, con mis perros y conmigo misma”, manifestó.

El confinamiento obligado para contener la pandemia le ha regalado justo eso. También espacio para atender su salud, pues hace dos semanas estuvo hospitalizada por una trombosis, que declaró totalmente controlada.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Con más de 47,5 millones de seguidores en Instagram y más de siete en TikTok, Anitta es la artista brasileña con más influencia en las redes sociales, además de la más exitosa en ventas, 'streaming' y descargas.

Esto provocó que durante las elecciones presidenciales de Brasil en 2018 le hicieran a menudo preguntas sobre su posición política, algo que, confesó, la sorprendió demasiado.

'Cuando empecé en la música jamás pensé que a alguien le podría interesar mi opinión sobre temas serios, como de política. Sin embargo, durante las últimas elecciones en mi país me hicieron muchísimas preguntas y he logrado influir en la juventud en dos iniciativas muy importantes', indicó.

Se refiere a la defensa de los indígenas de la Amazonía y de los derechos de los músicos, si bien Annita se ha sumado últimamente de manera activa a causas a favor de los derechos de la comunidad LGTBQ.

'Pero nunca me ha gustado hablar sin saber. Antes de dar una opinión sobre cualquier cosa me educo primero', respondió, por ejemplo, a una pregunta sobre la situación del coronavirus en Brasil

Por eso, reveló que ha tomado clases privadas de política y desde hace unos días decidió extenderle la misma posibilidad a sus fans en Instagram

'En Brasil tienen al pueblo ignorante en lo que se refiere a la política para poder manipularlos', subrayó, por lo que dará un granito de arena en esa red social para revertir esa situación.

Según Anitta, las clases son dadas por una politóloga, 'con términos sencillos que todos pueden entender'.

'No hay excusas. Siento que es importante que los jóvenes entiendan que sí, nos gusta ir de fiesta, bailar, pasarla bien, pero también tenemos una responsabilidad de involucrarnos en la vida de nuestros países', instó. EFE

