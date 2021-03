Annemiek Van Vleuten:'Esta victoria motiva para el Tour de Flandes'

Redacción deportes, 31 mar (EFE).- La ciclista neerlandesa Annemiek Van Vleuten (Movistar), ganadora de la clásica belga A Través de Flandes, se mostró 'feliz por la primera victoria de la temporada' que supuso su estreno con el maillot de la escuadra española a tan solo cuatro días del Tour de Flandes.

'Me siento feliz por esta primera victoria y por poder recompensar al equipo con un triunfo después del buen trabajo que vienen haciendo desde el inicio de temporada. Carreras como hoy y como las que llevamos viendo estas semanas me dan mucha confianza en la fortaleza que podemos tener juntas', señaló la campeona mundial y europea.

Van Vleuten, de 38 años, afrontó motivada la carrera tras examinar su recorrido, y pudo reflejar el trabajo realizado durante dos meses en Tenerife. Su ataque a 30 kilómetros de meta hizo el resto.

'El ataque fue una apuesta arriesgada, pero era en subidas como el Knokteberg donde podía hacer la diferencia. Cuando he arrancado y he visto que solo me seguía la rival polaca sabía que había que apostar fuerte. No estaba aquí todo el mundo, pero la fuerza para los ataques está ahí y sentirme así me da motivación para lo que viene'.

Y lo que viene es el Tour de Flandes el próximo domingo, que lo afrontará el Movistar con el triunfo de Van Vleuten en la A Través de Flandes.

'Esto va a ayudar mucho al equipo, para correr cada vez con más confianza. Por cómo nos estamos comportando en carrera, todas en el equipo, estoy cada vez más orgullosa de formar parte del Movistar Team. De momento, toca disfrutar de este triunfo, descansar unos días y asentar el cuerpo tras la concentración en altura y luego ya pensar en el domingo'. EFE