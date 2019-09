AP Explica: la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Los excomandantes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aparecieron el lunes ante el Tribunal Especial para la Paz para testificar en grupo por primera vez en una investigación sobre su papel en los secuestros cometidos durante el largo conflicto armado del país.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue establecida en el acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC a fines de 2016 y es uno de los aspectos más controversiales del pacto.

A continuación, un detalle del funcionamiento de la JEP y qué ha hecho hasta ahora.

¿QUÉ SE ESTABLECIÓ EN EL ACUERDO DE PAZ?

El acuerdo de paz estableció un triple sistema para documentar el conflicto armado y aplicar sanciones en gran medida simbólicas y destinadas a reparar a las víctimas. Una Comisión de la Verdad independiente que explora los crímenes que se cometieron y cómo se puede evitar el derramamiento de sangre en el futuro, una Unidad para los Desaparecidos destinada a recopilar información sobre casi 83.000 personas desaparecidas y el Tribunal Especial para la Paz.

¿CÓMO FUNCIONA EL TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA PAZ?

La función del Tribunal es investigar y juzgar a los exintegrantes de las FARC y a los miembros de la fuerza pública que hayan participado en el conflicto armado colombiano de casi medio siglo.

A diferencia de un juicio típico, los exlíderes guerrilleros son interrogados a puertas cerradas y su testimonio se hará público sólo si coincide con lo que hayan investigado los fiscales y los testimonios de las víctimas.

Los acusados ​​que confiesen sus crímenes no serán condenados pero deberán disculparse y reparar a las víctimas, una sentencia alternativa común en los procesos de paz pero difícil de aceptar para muchos colombianos. Quienes rechacen los cargos en su contra podrían recibir hasta 20 años de cárcel.

En una entrevista con The Associated Press, la presidenta del Tribunal, Patricia Linares, defendió la JEP alegando que centrarse menos en las sanciones y más en encontrar la verdad es la mejor solución para un país donde la justicia penal no ha logrado ningún tipo de condena por los crímenes del conflicto armado.

Los críticos del acuerdo sostienen que los exguerrilleros admitirán las atrocidades cometidas para evitar ir a prisión y no para llegar a la verdad sobre lo sucedido.

¿QUÉ HA HECHO LA JEP HASTA AHORA?

El Tribunal ha abierto media docena de casos contra cientos de exguerrilleros y oficiales militares en su primer año de operación y según Linares los primeros veredictos deberían llegar este año.

El primer caso se refiere a los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2012, cuando la guerrilla estaba en expansión.

Grupos de víctimas del conflicto armado de mayor duración en América Latina y el Estado han brindado testimonio ante la JEP. El lunes, exlíderes de la FARC entregaron tres carpetas de archivos con información sobre los secuestros.

El partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el principal crítico del acuerdo de paz, ha prometido impulsar reformas como la creación de una rama separada para juzgar a los militares, una medida que los observadores advierten que podría sembrar más desconfianza entre los rebeldes que temen que la justicia podría ser más indulgente con los soldados.

En tanto el actual presidente Iván Duque, quien asumió el poder en agosto de 2018, hizo campaña con la promesa de revertir partes del acuerdo.

¿QUÉ DECLARARON LOS EXREBELDES DE LAS FARC?

Once exlíderes de las FARC ofrecieron un testimonio escrito que contenía el relato colectivo del grupo sobre los secuestros durante el conflicto armado.

El exlíder guerrillero Rodrigo Londoño leyó un breve resumen en el que dijo que los rebeldes se responsabilizaban de las detenciones ilegales y pedían perdón. "Estamos registrando un acto histórico... respondiendo con la verdad frente a uno de los hechos pues es el que más lamentamos que se dio en el desarrollo de esta confrontación que fue el secuestro”.

Describió los secuestros como una "práctica desafortunada" del conflicto armado utilizada para avanzar en los objetivos políticos y económicos del grupo. Londoño dijo que el testimonio es de alcance general pero que más adelante los exrebeldes proporcionarán un informe detallado de cada secuestro.