$!AP EXPLICA: ¿Por qué se pidió adelantar elecciones en Perú?

LIMA (AP) — El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra y el Parlamento opositor han llegado a uno de los momentos más duros del enfrentamiento entre los dos poderes del Estado en casi dos décadas. El mandatario ha propuesto adelantar las elecciones para el próximo año, pero el parlamento ha archivado esa propuesta presidencial, con lo que la situación de incertidumbre política en el país andino sigue en ascenso.

Aquí un vistazo a la crisis política desatada en Perú.

¿POR QUÉ EL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA QUIERE ADELANTAR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CONGRESALES?

A fines de julio, el presidente anunció que buscaba adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú debido a las constantes trabas y fricciones con el congreso unicameral peruano, dominado por el partido opositor Fuerza Popular, que es dirigido por Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales en 2016 y está en prisión desde octubre de 2018 mientras los fiscales la investigan por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht.

El primer ministro Salvador del Solar explicó que el proyecto intentaba evitar que “como nación superemos estos tres años de inestabilidad política”.

Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 tras la renuncia del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está procesado por sus vínculos con Odebrecht. Desde 2016, el partido opositor Fuerza Popular obstruyó las principales iniciativas del Ejecutivo, lo cual no ha cambiado ni siquiera con la nueva gestión de Vizcarra.

Luego de que Vizcarra anunciara una cruzada anticorrupción en julio de 2018, envió al parlamento diversas propuestas de reforma política y judicial, pero el parlamento mantuvo su posición de intransigencia. Después de analizar diversas opciones, entre ellas cerrar el parlamento, el mandatario prefirió proponer el adelanto de los comicios.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL PROYECTO PRESIDENCIAL DE ADELANTO DE ELECCIONES?

La iniciativa legislativa propuesta por el presidente Vizcarra ingresó a la comisión de Constitución del Congreso, donde se mantuvo sin ser analizada por dos meses, pero en la víspera y de forma rápida fue enviada al archivo por 13 votos a favor y 1 en contra.

En la sesión parlamentaria no se estudió a profundidad las razones del archivo debido a los conflictos entre los parlamentarios. Apenas se alegó que la iniciativa legislativa era inconstitucional, pero sin entrar en detalles. Así la propuesta de mayor importancia política para Perú no pasó al pleno del parlamento y no fue discutida por la totalidad de legisladores.

¿CUÁLES ERAN LOS DETALLES DE LA PROPUESTA ARCHIVADA DE ADELANTO DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES Y CONGRESALES?

La iniciativa presidencial proponía que el adelanto de elecciones se ratificara en un referendo entre noviembre y diciembre. Luego, que los comicios se celebraran el domingo 19 de abril de 2020 y que Vizcarra entregara el poder al elegido el próximo 28 de julio, que conmemora la fiesta nacional y de forma tradicional es la fecha en la que por muchos años los presidentes han entregado el poder a la siguiente administración.

La iniciativa archivada implicaba que los legisladores y el mandatario entregaran el poder el 28 de julio de 2020. En términos normales, el presidente y los 130 legisladores deberían finalizar su mandato el 28 de julio de 2021.

¿CÓMO RECIBE LA POBLACIÓN LA PROPUESTA DE ADELANTO DE ELECCIONES?

La propuesta presidencial de adelantar las elecciones es popular entre la población de acuerdo a diversas encuestas. La firma Ipsos Perú registró en septiembre que 70% de los peruanos apoyan la iniciativa, con una ligera baja de dos puntos en comparación con el sondeo en agosto. Por su parte, el presidente registró una popularidad de 48%, seis puntos menos que en el mes anterior. La desconfianza de los ciudadanos en el parlamento peruano es la más baja de toda la región, con 8%, de acuerdo al Latinobarómetro 2018.

¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS QUE PODRÍAN PRESENTARSE EN ADELANTE?

Nada está claro, pero de acuerdo con expertos en derecho constitucional y analistas políticos, el presidente podría presentar otro nuevo proyecto de ley sobre adelanto de elecciones o aceptar el archivo de su iniciativa que en la víspera realizó el Congreso.