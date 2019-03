$!Apresan ebrio al expresidente peruano Alejandro Toledo

El expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado el domingo por embriaguez en Estados Unidos, lo que puso de nuevo en relieve la figura rodeada de mentiras, engaños, escándalos e irregularidades del veterano político, quien se declaró el lunes víctima de un “complot” por este suceso.

Toledo fue detenido por las autoridades del condado de San Mateo, cerca de San Francisco (EE.UU.), donde reside mientras aguarda el desarrollo de un proceso de extradición en marcha desde 2017 e iniciado por la Justicia peruana por supuestamente haber recibido sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht.

“Yo estoy aquí trabajando en mi oficina. No quiero alimentar lo que han hecho en el Perú”, indicó Toledo en una conversación telefónica con Efe en la que no desmintió haber sido detenido, tal y como confirmó la Cancillería peruana.

El exmandatario se mostró irritado por la información y evitó ofrecer su versión de los hechos más allá de declarar que se trata de un complot organizado desde su país de origen.

Fue la Cancillería la que confirmó oficialmente que Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, había sido arrestado y puesto en custodia por las autoridades californianas por encontrarse en estado de embriaguez en un restaurante.

El Gobierno peruano indicó que Toledo fue liberado de su detención a las 10.30 hora local, debido a que el comportamiento del exmandatario constituye tan solo “una falta” según la legislación del estado.

Así se puso fin a un cruce de informaciones y desmentidos tanto del expresidente como de sus abogados, que negaron en reiteradas ocasiones que hubiera sido detenido, hubiera tenido “algún incidente” con la policía y afirmaron que las informaciones de su detención eran dichos “no corroborados”.

“Esas son especulaciones. (Le pregunté) si había sido detenido y me dijo que estaba en su casa, que no ha sido notificado de nada y que no ha tenido ningún percance”, afirmó en declaraciones al Canal N de la televisión peruana su abogado, Roberto Su, apenas minutos antes de que la Cancillería enviara su comunicado.

La detención de Toledo no tuvo relación alguna con el proceso de extradición en curso que se sigue en su contra, un largo trámite que arrancó en febrero de 2017, cuando se supo que testigos de la empresa Odebrecht confesaron haber pagado 20 millones de dólares a Toledo cuando aún era presidente para obtener concursos públicos.

El escándalo estalló cuando Pedro Pablo Kuczynski, quien fuera primer ministro y ministro de Economía bajo Toledo, ocupaba la Presidencia de Perú.

Toledo siempre ha negado vínculos con la corrupción y afirmó en diversas ocasiones que todo es un ataque de sus enemigos políticos, si bien otras confesiones, como la de su supuesto testaferro y antiguo amigo, el israelí Josef Maiman, parecen confirmar lo dicho por los directivos de Odebrecht.

El pasado 31 de enero se confirmó finalmente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está revisando el pedido de extradición solicitado por Perú por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano.

Este mes de febrero, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con Maiman, quien habría reconocido haber ayudado a Toledo a recibir los pagos de Odebrecht y blanquear el dinero a través de paraísos fiscales.

Esta no es tampoco la primera vez que Toledo es sorprendido en mitad de flagrantes mentiras, como cuando denunció que en 1998 había sido secuestrado para tratar de explicar unas fotos en las que aparecía en una fiesta con alcohol, mujeres y drogas en un hostal de Lima.

También negó en diversas ocasiones durante la campaña electoral de 2001 a su hija Zaraí, fruto de una relación extramatrimonial, a quien finalmente reconoció siendo presidente tras acceder a realizar una prueba de ADN.