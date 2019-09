Argentina, estrella invitada de un Mipcom con acento español

París, 17 sep (EFE).- Argentina será uno de los invitados de honor en la próxima edición del mercado audiovisual Mipcom, que se celebra en la ciudad francesa de Cannes del 14 al 17 de octubre, en una edición que pondrá el foco en la ofensiva de plataformas en directo ("streaming") y en la que dos series españolas se estrenarán a nivel mundial.

La mayor feria audiovisual del mundo, que se celebra en esta ciudad de la Costa Azul dos veces al año, volverá así a repasar el crecimiento de las producciones argentinas, que ya fueron premiadas en este mercado en 2013, junto a las de China, Rusia y Japón.

La directora de televisión de la organizadora de la feria Reed Midem, Laurine Garaude, destacó este martes en París durante la presentación del evento el desarrollo de las producciones de estos países, que en los últimos años han multiplicado su presencia en otros continentes, con un mayor número de adaptaciones, coproducciones y venta de formatos.

En paralelo, proyectarán 18 series internacionales, entre las que han sido seleccionadas dos españolas de Movistar+: la segunda temporada de "La Peste", cuyo estreno ese prevé este otoño, y "En el corredor de la muerte", adaptación del libro del periodista Nacho Carretero sobre la polémica condena a muerte en EEUU del español Pablo Ibar.

También sobresalen "Agent Hamilton", un James Bond escandinavo producida por Beta, y "Devils", de Sky Studios, que llevará al mercado el actor Patrick Dempsey ("Anatomía de Grey").

Otros de los platos fuertes de esta edición serán la muestra de la serie belga "Blackout", una ficción distópica al más puro estilo "Black Mirror"; la portuguesa "Dry Water", rodada entre Lisboa y Vigo, o la japonesa "An artist of the floating world", adaptación en 8K del Nobel de literatura Kazuo Ishiguro.

En tendencias, el mercado vuelve a poner la vista en la "ofensiva de transmisiones en directo", con varias conferencias sobre el impacto y las oportunidades de las nuevas tecnologías en las plataformas de difusión de pago o gratuitas, que se han lanzado a la batalla contra el gigante Netflix.

El presidente de entretenimiento y consumo de WarnerMedia, Robert Greenblatt, será uno de los invitados en Cannes para hablar de la cuestión, premiado con el reconocimiento "Personalidad del año" en este Mipcom.

Acudirán también Farhad Massoudi y Adam Lewinson, fundadores y directivos de Tubi, la mayor plataforma de difusión a la carta gratuita, y el director de contenidos originales internacional de Amazon Studios, Jamess Farrell.

"Los gigantes de la industria son más grandes que nunca y están dispuestos a hacer una ofensiva contra Netflix", destacó Garaude, que informó que en la pasada edición de Mipcom, en octubre de 2018, hubo cerca de 14.000 participantes. EFE