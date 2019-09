Argentino La Volpe dice que calló bocas con el triunfo ante el Atlas

Guadalajara (México), 21 sep (EFE).- El argentino Ricardo La Volpe, entrenador del Toluca, afirmó que el triunfo ante Atlas este viernes en el torneo Apertura 2019 sirvió para "callar bocas", pero lamentó que haya sido con una forma de juego que no lo convence.

"Si me agrado, quizás no a la manera como me gusta jugar a mí pero hay momentos que hay que cambiar el chip y quizás poco a poco logremos lo que a mí me gusta de un equipo ofensivo, posesión de pelota, protagonismo", dijo el técnico en conferencia de prensa.

"Hoy ellos entendieron que había que sacar el resultado y también para tapar bocas se dicen muchas cosas, muchas estupideces", agregó La Volpe en respuesta a las críticas.

En un encuentro en el que su mejor jugador fue el guardameta Alfredo Talavera, Toluca venció por 0-1 al Atlas y subió del penúltimo al decimosexto lugar del Apertura con apenas dos victorias, dos empates, seis derrotas y ocho puntos.

Aseguró que para un técnico con tantos años en el fútbol no es fácil cambiar su filosofía de juego pero está consciente de que tiene que "convencer" en la cancha y sumar puntos.

La Volpe ha sido duramente criticado por el mal desempeño del equipo durante el torneo, en el que muestra la tercera peor ofensiva, pero ha recibido el respaldo de la directiva.

"Debo morir con mis jugadores que me demuestran que mueren sobre este trabajo aunque están conscientes de que no estamos en el mejor momento; el resultado es lo que vale y los felicité. Había que jugar era no perder", recalcó.

Señaló que la directiva tiene todo el derecho de sustituirlo y tendrá que acatar la decisión pero se dijo convencido de que no debe traicionar al club.

"Hay un respeto para el plantel, la directiva tenía todo el derecho, hubo una reunión el miércoles, yo no fui a controversia, nunca tuve problemas de salir de ningún equipo, pero la decisión era de no traicionar yo a los que me traen y cuando estén mal las cosas me voy", expresó.

Los "diablos rojos" escalaron hasta el decimosexto lugar de la clasificación general con ocho puntos de 30 posibles al sumar seis derrotas, dos empates y dos juegos ganados.

El Toluca recibirá el próximo jueves al Atlético San Luis en la fecha 11 del torneo Apertura.EFE