Arranca la 71 edición de los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 22 sep (EFE).- La 71 edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión, arrancó hoy en Los Ángeles (California) con récord de nominaciones para "Game of Thrones", que con 32 candidaturas parte como favorita de la noche junto a "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Chernobyl".

El Teatro Microsoft de Los Ángeles acoge desde las 17.00 hora local (00.00 GMT del martes) la ceremonia de entrega de los galardones, que en esta ocasión, y al igual que los últimos Óscar, no cuenta con ningún artista como maestro de ceremonias y repartirá las labores de presentación entre varias estrellas.

Entre los invitados que conducirán la gala figuran los nominados Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Billy Porter.

Además, el reparto de "Game of Thrones" también participará en el espectáculo, ya que la serie de HBO es sin duda la gran protagonista de la noche al llegar con el récord de nominaciones para una misma producción en un único año y con la expectativa de recoger el mayor número de galardones durante una sola edición de los Emmy.

Difícil no lo tiene, ya que debe superar los 13 galardones y ya ha conseguido 10, entregados en las galas previas dedicadas a los apartados técnicos como mejor vestuario y mejor composición musical.

Además, la ficción fantástica es ya la serie más premiada en la historia de estos reconocimientos, con un total de 57 estatuillas a lo largo de sus 8 temporadas, por lo que a lo largo de la gran noche de la televisión podría dejar esa marca aún más cerca del centenar.

Contra "Game of Thrones" competirán por la estatuilla a mejor serie dramática "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".

Donde la lucha será más reñida es en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada "The Marvelous Mrs. Maisel", que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a "Veep", la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca y que se ha llevado la estatuilla durante tres ediciones seguidas.

Precisamente, si la protagonista de "Veep", Julia Louis-Dreyfus, vuelve a llevarse el Emmy a mejor actriz de comedia también se marcaría otro récord: El de intérprete con más premios de la historia.

Mientras tanto, el resto de comedias "Barry", "Fleabag" "Russian Doll", "The Good Place" y "Schitts Creek" presenciarán el combate de las dos favoritas y, quizás, den la sorpresa.

La miniserie "Chernobyl", también de HBO, es otra de las grandes favoritas de la noche, puesto que acumula 19 nominaciones, entre ellas a mejor serie limitada.

Entre los latinos, el actor puertorriqueño Benicio del Toro está nominado al mejor actor de una película televisiva por su papel en "Escape at Dannemora", y competirá junto a los latinos John Leguizamo -reparto- y Jharrel Jerome -protagonista-, ambos por "When They See Us". EFE