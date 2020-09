Asesinan a balazos a mujer trans en un barrio del suroeste de Puerto Rico

San Juan, 30 sep (EFE).- Una mujer transgénero fue asesinada a balazos en la mañana de este miércoles en un barrio de San Germán, municipio en el suroeste de Puerto Rico, informó la Policía local.

La víctima aún no ha sido identificada.

Este es el sexto asesinato de una persona trans en la isla en lo que va de año.

Según detallaron las autoridades, a eso de las 06.15 (10.15 GMT) hora local, una persona alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre una persona tirada en el pavimento de la carretera 114 del barrio Sabana Grande Abajo de la mencionada localidad.

Tras la alerta, varios agentes de la Policía acudieron al lugar, encontrando el cuerpo de una persona.

La víctima presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

Ante el suceso, el portavoz del grupo Puerto Rico Para Tod@s, Pedro Julio Serrano, denunció 'la inacción y la dejadez' de la gobernadora Wanda Vázquez, al no decretar un estado de emergencia ante los casos de violencia machista en la isla 'y la temeridad' de los candidatos a la gobernación César Vázquez, Pedro Pierluisi y Charlie Delgado en cuanto al tema de perspectiva de género.

A su vez, dijo que tanto la gobernadora, como César Vázquez, Pierluisi y Delgado 'son responsables' de estos asesinatos.

'No hay un plan para atajar estos crímenes de odio, no se ha decretado un estado de emergencia por la violencia de género, no hay nada', lamentó Serrano.

'Lo único que vemos de Pierluisi, Delgado, Wanda y César Vázquez es cómo le echan sal a la herida, cómo no le importan las mujeres ni la gente LGBTTIQ+, cómo nos usan como balón político para conseguir votos de la gente que nos odian. Les debe dar vergüenza. Basta ya de tanto odio', denunció.

'Las personas trans son tan seres humanos como los demás y merecen vivir en paz, equidad y libertad', concluyó Serrano.

Al momento, y contando a la víctima de este miércoles, según mencionó Serrano, han sido asesinadas seis personas trans: Alexa Negrón, Penélope Díaz, Yampi Méndez, Serena Velázquez y Layla Peláez.

Velázquez y Peláez habían sido las víctimas más recientes, cuando fueron asesinadas el 22 de abril en Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico.

Incluyendo los asesinatos de Velázquez y Peláez y el de este miércoles, 8 personas trans han sido asesinadas en Puerto Rico en los pasados 20 meses. EFE