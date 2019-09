Asi jugó el Real Madrid

Roberto Morales

Madrid, 28 sep (EFE).- Así jugó el Real Madrid en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano:

Thibaut Courtois (6): vivió un nuevo reencuentro contra el que fue su equipo con clima hostil en la grada que no le afectó. No recibió ningún disparo a puerta, apenas un testarazo blando a las manos. Jugó bien con los pies y metió una manopla firme abajo en la última acción de la primera parte, a un centro repleto de peligro de Trippier. Dejó por segundo partido consecutivo su portería a cero.

Dani Carvajal (6): desplegó su habitual coraje defensivo para frenar cualquier jugador atlético que intentase profundizar por banda izquierda. Intenso en cada duelo, se llevó los balones divididos. Su aportación ofensiva se redujo respecto a otros partidos y no llegó a línea de fondo con centro de peligro en ninguna acción. Se preocupó más de cubrir su espalda siempre.

Varane (7): firmó un partido muy serio. Insuperable en el juego aéreo, cortando cambios de juego del Atlético de Madrid en pases en largo y emergiendo su figura dentro del área ante centros laterales con peligro. Fue expeditivo con Joao Félix y en su segunda entrada fue amonestado.

Sergio Ramos (6): su regreso ha devuelto la estabilidad perdida en París en el estreno en Liga de Campeones. Líder siempre de la defensa madridista, llevó la voz cantante, dejó intensidad en su derbi 40, a dos del récord, centrado en labores defensivas y olvidándose de incorporaciones ofensivas como en otros encuentros. Salió vencedor de su duelo con Diego Costa al que anuló y menos una polémica surgida por una protesta suya al juez de línea, no llamó la atención por nada salvo por imponer su físico en un cuerpo a cuerpo con Correa por el que los rojiblancos pidieron penalti.

Nacho (7): de nuevo fue el elegido para ser el parche a las bajas de Marcelo y Mendy. Se esperaba menos profundidad que la de los laterales zurdos puros pero acabó desatándose en incorporaciones ofensivas peligrosas en la segunda mitad y sorprendió gratamente con su rendimiento. Inició centrado en salir airoso de sus duelos ante un lateral ofensivo que le buscó como Trippier. Fue amonestado cuando le superó en la primera vez que le encaró a los 22 minutos pero no le condicionó. Las dos mejores ocasiones de la segunda parte salieron de sus subidas y centros. Primero uno atrás a Bale y otro medido a la testa de Benzema.

Casemiro (6): el derbi presentó una lucha en el centro del campo donde se centró Casemiro, más pendiente de ayudas defensivas y no perder la posición, que en aparecer en fase ofensiva. Chutó con potencia y sin colocación una falta lejana pidiendo protagonismo, pero estuvo pendiente de que los centrales nunca quedasen expuestos en unos contra unos contra dos delanteros atléticos. Por momentos retrasó tanto su posición que ejerció como tercer central adelantado. Acabó exhausto por la cantidad de kilómetros recorridos.

Valverde (6): fue la sorpresa de Zidane en el once. Su primer derbi, aportando frescura y físico al centro del campo. Se descolgó un escalón arriba del doble pivote para lanzar la presión. Muy rápido en las ayudas para la recuperación. Hasta se atrevió a probar fortuna sin éxito con un disparo desde fuera del área. Su despliegue físico duró los 68 minutos que estuvo sobre el césped.

Kroos (8): fue el mejor jugador madridista del derbi. Puso el criterio con el balón, manejó el tempo del partido en los momentos de arranque con intensidad rojiblanca. No lo pensó cuando se acercó a área rival. Chutó los dos primeros disparos a puerta del Madrid con lanzamientos desde fuera del área. Primero de zurda y al borde del descanso de diestra, ajustada al palo para que se luciese Oblak. Fiable en cada pase, ejerció liderazgo en el centro del campo en un bonito duelo contra el físico de Thomas.

Bale (7): apareció pegado a la banda derecha para sellar las subidas de Lodi y desafiarle cada vez que recibió el balón, en carreras de uno contra uno que siempre culminó con centros. Estuvo activo, pidiendo protagonismo continuo. Tuvo la mejor oportunidad para adelantar al Real Madrid, pero mandó a las nubes su zurdazo a los 58 minutos. Simeone le cambió el marcador y le emparejó con Saúl. Apenas lo encaró y acabó el derbi en la izquierda, lanzando alguna carrera exhibiendo buen fondo físico con centro. Le faltó acierto en el remate.

Hazard (3): decepcionó en su primer derbi, uno de esos partidos para los que se le ha fichado y en los que debe ejercer de líder. Partió desde banda izquierda, sin la velocidad suficiente para desbordar en el uno contra uno. Perdió muchos balones y demostró que físicamente está lejos de la intensidad de un partido de altos vuelos. Se espera mucho más de él. No dejó ningún balón entre líneas y ni un solo intento de disparo. Fue cambiado por Zidane.

Benzema (6): se cortó su buena racha goleadora, por momentos del derbi demasiado solo en la zona del 9, inmerso en un pulso contra dos centrales en el que siempre buscó movilidad para generar espacios a sus compañeros de ataque. Enfadado por momentos por la ausencia de centros cuando entendió que se debía centrar, como una acción de Carvajal. Dejó el mejor remate, un testarazo potente, abajo, ante el que se lució Oblak como salvador del Atlético de Madrid.

--

Modric (6): tras cuatro partidos ausente por lesión fue el primer cambio de Zidane para los últimos 22 minutos. Se asoció con Bale para disfrutar de una ocasión que definió con disparo cruzado. Siempre jugó con criterio el balón, aumentando la posesión y mostrándose a sus compañeros en todo momento. Está recuperado para volver a aumentar su protagonismo en el equipo.

James (5): vio como se cayó del once cuando nadie le esperaba y como Modric le superaba como primer cambio. Fue el segundo de Zidane para jugar en una nueva posición, pegado a banda derecha con el objetivo de buscar a Saúl que jugaba de lateral en el final de partido. No tuvo mucha participación y se llevó una dura entrada de Thomas que celebró la afición rojiblanca que no perdonó que no fichara en verano.

Jovic (-): entró para los dos últimos minutos de juego por Benzema y no pudo aportar nada en su primer derbi. EFE