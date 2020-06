Ataque en mercado deja 25 muertos en Burkina Faso

UAGADUGÚ, Burkina Faso (AP) — Un grupo de hombres armados no identificados abrió fuego en un mercado ganadero en el este de Burkina Faso, matando al menos a 25 personas en el ataque más reciente en un fin de semana particularmente violento en el volátil país, indicaron autoridades y testigos el domingo.

En otro incidente por separado en el norte de la nación, un convoy de ayuda humanitaria fue atacado a tiros en la provincia Sanmatenga, cobrando la vida de cinco civiles y cinco elementos de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con un comunicado del gobierno. Un numero no específicado de personas se encuentran desaparecidas. Ambos ataques sucedieron el sábado.

La violencia ligada a extremistas islámicos, y a los grupos locales de defensa y militares que los combaten, va en aumento en Burkina Faso. Cerca de 2.000 personas murieron el año pasado en hechos violentos, y grandes franjas de tierra están quedando aisladas debido a la inseguridad.

Los ataques del fin de semana se llevaron a cabo un día después que otras 15 personas murieran en el norte cuando, según las autoridades, un grupo de extremistas emboscó un convoy de comerciantes el viernes que incluía a niños.

“Aunque no está claro quién está detrás de estas nuevas masacres, los civiles quedan una vez más en medio de un conflicto violento y siguen siendo las principales víctimas', dijo Rida Lyammouri, investigadora para el Sahel e integrante del Policy Center for the New South, un centro de investigación con sede en Marruecos.

Las autoridades dicen que el ataque al mercado de ganado en la provincia de Kompienga el sábado fue efectuado por extremistas. Sin embargo, un sobreviviente le dijo a The Associated Press que se percató de que los agresores eran miembros de las fuerzas armadas.

“La gente estaba aterrorizada y comenzó a correr para huir', dijo el hombre, que habló a condición de guardar el anonimato por temor a sufrir represalias. Señaló que la cifra de muertos era superior a los 50, el doble de la oficial.

Un funcionario del ejército que carecía de autorización para hablar con la prensa negó que las fuerzas armadas hayan sido las responsables.