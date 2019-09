Autoras de Chile y Brasil, nominadas al Premio Nacional de Literatura de EEUU

Nueva York, 17 sep (EFE).- La escritora chilena Nona Fernández y la brasileña Eliane Brum fueron nominadas al Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos en la nueva categoría de obras traducidas al inglés, según anunció este martes la fundación organizadora del galardón.

Los títulos de Fernández ("Space Invaders") y Brum ("The Collector of Leftover Souls") forman parte de una lista de 10 obras seleccionadas entre 145 propuestas por el jurado de la National Book Foundation, que el próximo 8 de octubre anunciará quiénes son los cinco finalistas y el 20 de noviembre los ganadores.

La categoría de "literatura traducida" fue creada en 2018 y los escritores nominados, a través de las novelas, memorias y ensayos que han producido, "representan las historias y tradiciones literarias de muchas naciones", desde Chile y Brasil hasta Ruanda y Siria, pasando por Finlandia y Japón.

La obra de Fernández, "Space Invaders" (2013), es una novela traducida del español por Natasha Wimmer sobre "cuatro amigos que se dan cuenta de que su compañero de clase, que era más mayor y desapareció, venía de una familia conectada al régimen de Pinochet", señala la organización.

Por su parte, "The Collector of Leftover Souls" (2019), es una colección de ensayos escritos por la periodista Eliane Brum y traducida del portugués por Diane Grosklaus Whitty que "perfila las vidas y los conflictos de varias comunidades, desde las favelas de Sao Paulo hasta la jungla del Amazonas".

En la lista figura la escritora polaca Olga Tokarczuk, finalista el año pasado en la misma categoría, en esta ocasión reconocida por la novela "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", traducida por Antonia Lloyd-Jones, sobre una reclusa que cree ser la única capaz de hallar la verdad tras una serie de asesinatos.

Entre los otros títulos nominados están las memorias "When Death Takes Something You Give It Back", de la danesa Naja Marie Aidt; y "The Barefoot Woman", de la ruandesa Scholastique Mukasonga.

Se les suman las novelas "Will and Testament", del noruego Vigdis Hjorth; "Death Is Hard Work", del sirio Khaled Khalifa; "The Memory Police", de la japonesa Yoko Ogawa; "Baron Wenckheim's Homecoming", del húngaro László Krasznahorkai; y "Crossing", del finlandés Pajtim Statovci. EFE