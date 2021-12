Bad Bunny dice que el viernes 'será un día especial' al actuar en Puerto Rico

San Juan, 9 dic (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny aseguró este jueves que este viernes 'será un día especial', al ofrecer el primero de dos grandes conciertos en su tierra y con los que arrancará su próxima gira mundial.

'Mañana será un día especial y demostraremos nuevamente de qué estamos hecho', tuiteó Bad Bunny, quien presentará el viernes y sábado sendos espectáculos en el estadio Hiram Bithorn en San Juan y denominados 'P FKN R', título de uno de sus tantos temas.

El artista boricua afirmó además que en todos sus 'eventos la producción y logística han sido de altura, al igual que el comportamiento de la fanaticada'.

'Este año no será la excepción, incluso, sé que será mejor. LOS AMO! Vayan 'ready' (listos( pa brincar, bailar, cantar, perriar (sic), sudar, olvidarse de to' y pasarla cabrón. PR ES PR!! Nosotros somos otra cosa! No hay que decir mucho', agregó Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista.

El intérprete de éxitos como 'Tamos bien', 'Booker T', 'Tú no metes cabra', 'Dákiti' o 'Yonaguni' exhortó a las más de 35.000 personas que se esperan que acudan a ambas funciones a 'llegar temprano por todo el protocolo de salud y medidas' contra la covi-19.

Según dijeron varios miembros de la producción el miércoles en una rueda de prensa, todo el público tiene que estar vacunado con ambas dosis.

Igualmente, colindante al estadio ubica el coliseo Roberto Clemente, el cual albergará un museo con artículos alusivos al cantante.

Finalmente, Bad Bunny informó que arrancará la presentación del viernes a las 20.00 (00.00 GMT) -hora local-.

La inversión total de ambas presentaciones exceden los 10 millones de dólares, dijo Noah Assad, representante de Bad Bunny y presidente del sello discográfico Rimas, en la rueda de prensa del miércoles. EFE

jm/dmt