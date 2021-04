Bagnaia asegura que su estilo de pilotaje se adapta a Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 30 abr (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) ha asegurado tras conseguir el mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP que la de Jerez es una pista que le gusta y se adapta a su estilo de pilotaje.

'El año pasado ya fui rápido y esta temporada creo que hemos dado un paso adelante, si bien es cierto que esta mañana he tenido algún problema por las bajas temperaturas, pero después de algunos cambios he podido encontrar rápidamente mis sensaciones con la moto y he podido marcar el cuarto mejor tiempo', recordó Bagnaia.

'En cambio, por la tarde nos hemos dedicado a trabajar en el ritmo de carrera, primero con el neumático duro y después con el intermedio usado, que es con el que hemos logrado nuestro tiempo y por eso estoy muy contento de cómo hemos trabajado hasta ahora y tengo mucha confianza en conseguir un buen rendimiento para la clasificación de mañana', comentó. EFE