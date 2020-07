Banco brasileño de fomento aprueba crédito para un nuevo parque eólico

Río de Janeiro, 30 jun (EFE).- El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la principal institución de fomento del país, anunció este martes la aprobación de un crédito por 208 millones de reales (unos 41,6 millones de dólares) para un nuevo proyecto de energía eólica en el sur del país.

La financiación permitirá la construcción e implementación del parque eólico Ventos de Santa Martina 14, en los municipios de Caiçara do Río do Vento y Riachuelo, en el estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina.

El parque, que responderá por 200 puestos de trabajo, pertenece al grupo Casa dos vientos, uno de los mayores actores del sector en el país, y será uno de los ocho con los que pretende contar el Complejo Eólico Río dos Ventos, con una capacidad instalada prevista en su conclusión de 504 megavatios.

El grupo Casa dos Ventos pretende invertir un total de 2.400 millones de reales (unos 480 millones de dólares), en el Complejo Eólico Río dos Ventos, un proyecto en el que también está la filial brasileña de la multinacional Anglo American.

Casa do Ventos desarrolla otros proyectos de energía eólica y solar en los estados de Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco y Bahía, todos en la región Nordeste, de gran potencial para ese tipo de energías y donde actúan otros grupos nacionales y extranjeros, principalmente de España y Francia.

En marzo, el BNDES aprobó una línea de crédito por 2.700 millones de reales (unos 540 millones de dólares) para el grupo Engie Brasil destinados a la implementación del Conjunto Eólico Campo Largo 2, localizado en los municipios de Umburanas y Santo Sé, en el estado de Bahía y que llevará energía a 850.000 personas. EFE